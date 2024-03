CHP Kartepe sandık görevlileri ile iftarda buluştu

F. Deniz Karamert/ 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler ve Genel seçimlerine sayılı günler kaldı. Yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden aralıksız devam eden sahadan ayrılmayan CHP Kartepe, birlik beraberliği pekiştirmek, motivasyonu arttırmak için bu akşam sandık görevlileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleşen iftar programının ardından ise sandık görevlilerine eğitim verildi.

CHP KARTEPE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE

CHP Kartepe İlçe Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Maşukiye'deki El Garden Otel'de gerçekleşen programa; CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, CHP İl ve İlçe Yöneticileri, CHP SKM Başkanı Av. Başar Değer, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Arslan ve yönetimi, CHP Gençlik Kolları Kartepe İlçe Yöneticileri, belediye meclis üyesi adayları ve sandık görevlileri katılım sağladı.

SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTILAR

Samimi ortamda gerçekleşen iftar programında sırasıyla CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin kürsüye çıkarak katılımcılara kısa birer selamlama konuşması yaptı. Kürsüye son olarak ise CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk çıktı. Konuşmaların ardından ise sandık görevlilerine eğitim verildi.

MERTTÜRK, "HİÇBİR MOTİVASYON DÜŞÜKLÜĞÜNE KAPILMAYIN"

Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, "Mübarek günde ramazanın güzelliğinde, büyük sofralarda yine birlikteyiz. Hazırlanın. Çünkü artık üzüldüğümüz, boyun büktüğümüz şekilde okullardan çıkmayacağız artık. Hazırlanın. Nilay Merttürk ve ekibine hazırlanın. Hazırlanın. Atakan Bilgin ve ekibine hazırlanın. Kazanıyoruz kıymetli yol arkadaşlarım. Sizlerden en çok şunu rica ediyorum. Hiçbir motivasyon düşüklüğüne kapılmayın. Kendinizi iktidarda olan bir partinin mensupları olarak görün. Çünkü çok az kaldı. On gün sonra, o sandıkları hep beraber patlatıyoruz. On gün sonra iktidarda biz varız. On gün sonra Kartepe Belediyesi'nde Büyükşehir'de bizler olacağız. Bundan yana hiç kuşkunuz olmasın. Bizler sahalardayız. Üç ay elimizden geldiğince, ekibimizle, yönetim kadrolarımızla sabahtan akşama kadar sahalardayız. Yılmıyoruz, yorulmuyoruz, hasta olsak bile diyoruz ki gelir geçer. Çünkü gelir geçmeyecek bir geleceğimiz var artık. Bırakmayacağımız. Gereken bir geleceğimiz var. O geleceğe hep birlikte sahip çıkmak için hazır mısınız? Hep beraber güzel günlere ulaşmak dileğiyle. Hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.