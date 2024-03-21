Bu borçların hepsi silinecek!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un ifadelerine göre, vergi borçları için yeniden yapılandırma yasası çıkartılması planlanıyor.Vatandaşlar, bu düzenlemeyle borçlarının bir kısmının silineceği ve gecikme faizlerinin affedileceği beklentisi içinde ancak vergi düzenlemelerindeki olası değişikliklerin vergi mükelleflerini önemli ölçüde etkileyeceği vurgulanırken, düzenli vergi ödeme konusunda zorluk yaşayanların borçlarının hızla büyüdüğünün altı çizildi.Bununla birlikte, vergi borçlarının artmasıyla banka hesaplarının bloke edilmesi ve e-haciz işlemlerinin arttığına da dikkat çekildi.Erdursun'un uyarıları arasında, işyeri kapanışlarının artışı ve yeni işletme açma oranlarının düşmesi gibi endişe verici durumlar da bulunuyor.Bu nedenle, vergi düzenlemelerinde olası değişikliklerin yakından takip edilmesi ve mali durumların düzenli olarak değerlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

VERGİ BORCU SİLİNECEK

Erdursun'un açıklamasına göre, Vergi ve Sigorta Prim borçları için 7440 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 31.12.2022 tarihine kadar bir yapılandırma sunulmuştu.Ancak Erdursun, bu yapılandırmanın vergi affı olmadığını belirterek, verginin aslının silinmeyeceğini, yalnızca gecikme faizlerinin bir kısmının silineceğini ve borcun taksitlere bölüneceğini ifade etti.

YAPILANDIRMA YASASI

Erdursun, 2024 yılında tekrar bir yapılandırma yasasına ihtiyaç duyulacağını öne sürdü ve vergideki gecikme faiz oranının aylık %3,5'e kadar yükseldiğini belirtti.Düzenli vergi ödemekte zorlanan bireylerin borçlarının hızla arttığını, banka hesaplarının bloke edildiğini ve E-haciz işlemlerinin arttığını vurguladı.

VERGİ DÜZENLEMESİ YOLDA

İşyeri kapanışlarının artış gösterdiğini ve yeni işletme açma oranlarının azaldığını dile getiren Erdursun, ticaret yapmanın ve işletmeyi sürdürmenin giderek zorlaştığını ifade etti.Bu nedenle mali konularda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, vergi düzenlemelerinde gelecekte değişiklikler olabileceğini belirtti ve mali durumların düzenli olarak takip edilmesinin önemine değindi.

Kaynak: yeniçağ