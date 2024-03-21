Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık artıyor mu?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava sıcaklığı artacak mı? Kocaeli'de yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Kocaeli'de hava sıcaklığı en düşük 3 en yüksek 12 derece olacak. Yağışların bugün ve yarın etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: