"İdari izinlerde mağduriyet önlenmeli"

İZİNLİ SAYILACAKLARI
Şube Başkanı Çeker yapmış olduğu açıklamada,” Kamu İşvereni Ramazan Bayramı nedeniyle kamu çalışanlarının 8 Nisan tam gün, 9 Nisan ise yarım gün idari izinli sayılacakları açıklamıştır. 8 Nisan tam gün, 9 Nisan ise yarım gün Sağlık Bakanlığında, YÖK’e bağlı hastanelerde, Adli Tıp Kurumu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan kamu personellerinin nöbet ücretine esas haftalık çalışma sürelerinden idari izinli olunan sürelerin düşürülerek haftalık çalışma saatleri hesaplanması şarttır.
MAĞDUR EDİLMEMELİ
İdari izinli olunan günlerde çalışmayan personeller açısından da 2024 yılı Nisan ayı aylık çalışma süresi belirlenirken idari izin günlerinin çalışılması gereken süre içerisinde değerlendirilmesi ve bu sürelerin çalışılmış gibi kabul edilmesi gereklidir. İdari izin süresince görev yapan personeller mağdur edilmemelidir. Kamu İşvereni şimdiden resmi bir yazı ile taşra teşkilatlarını uyararak çalışanlarının mağdur olmasının önüne geçmelidir.
HAK KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇMELİ
Sağlık Bakanlığı, YÖK, Adli Tıp Kurumu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı idari izin sürelerinde görev yapan personellerin hukukunu korumalı, hak kayıplarının önüne geçerek emeklerinin karşılığının ödenmesini sağlanmalıdır. Her bayramda idari izinleri döneminde yaşanan ve çalışanları mağdur eden bu soruna kalıcı biri çözüm üretilmesi şarttır. Şimdiden gerekli tedbirleri alarak hak kayıplarının önüne geçmeli, çalışanların gönül rahatlığı içerisinde bayramı kutlamalarına katkı sağlamalı.
MAHKEME KARARLARI ÇIKMIŞTIR.
Bu konu toplu sözleşme sürecinde dile getirilmiş ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hizmet kolumuzda yer alan YÖK’e bağlı hastanelerde, Adli Tıp Kurumu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına resmi başvuruda yapılmıştır. Açtığımız davalarda çalışanlar lehine mahkeme kararları çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu idareleri tarafından bu husus bir an önce düzeltilmeli idari izinlerle ilgili yaşanan bu mağduriyet bir düzenleme ile ortadan kaldırılmalıdır.” Diyerek sözlerine son verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - doktorlar hemşireler İSTERLERSE BU ÜLKEDE İKTİDAR OLUR DEVLETİ YÖNETEBİLİRLER bilmem anlatabildim mi. ? siz hala günlük izin peşindesiniz .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.