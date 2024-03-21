Hürriyet: Biz geçmiş dönemden kalan borçları bile ödedik



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ziyaret programlarına aralıksız devam ediyor. Hürriyet geçtiğimiz gün ekibiyle birlikte İzmit Oto Ticaret Merkezini ziyaret ederek hem merkezin başkanı Fahrettin Batı ve yönetimi hem de esnafla bol bol sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret programında konuşan Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimizde bütçe 300 milyon liraydı. 300 milyon liralık bütçede borç 250 milyon liraydı. Sadece 50 milyon lira para bırakılmıştı. 50 milyon lirayla yatırım mı yapacaksın, maaşları mı ödeyeceksin. Biz çatır çatır bu borçları ödedik. Bu borçlar Nevzat Bey döneminden kalan borçlardı.

“GEÇMİŞ DÖNEMLERDEN KALAN BORÇLARI ÖDEDİK”

Hatta Saraybahçe, Bekirpaşa Belediyesi döneminden kalma 36 milyon lira SGK borcu varmış Nevzat Bey yapılandırmış borcu ama öyle bir yapılandırmış ki 6 milyonu kendi dönemine denk geldi 30 milyonu ise benim dönemime denk geldi. Onu bile ben ödedim.

“VARLIK ORANIMIZI ARTTIRDIK”

EYT için kredi çıkmadı bize bütçemizden ödedik. 20 milyon lira deprem bölgesine destek sağladık. Bugün itibariyle bütçemize 2 milyar 24 milyon lira. Bu bütçe içerisinde 200 milyon lira piyasa borcum var. Eğer araç alımını bize zamanında yaptırtsalardı şimdi bu borç da yoktu. Çok ciddi bir yatırım yaparak varlık oranımızı attırdık” ifadelerini kullandı.