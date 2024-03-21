Hürriyet: Biz geçmiş dönemden kalan borçları bile ödedik

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ziyaret programlarına aralıksız devam ediyor. Hürriyet geçtiğimiz gün ekibiyle birlikte İzmit Oto Ticaret Merkezini ziyaret ederek hem merkezin başkanı Fahrettin Batı ve yönetimi hem de esnafla bol bol sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret programında konuşan Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimizde bütçe 300 milyon liraydı. 300 milyon liralık bütçede borç 250 milyon liraydı. Sadece 50 milyon lira para bırakılmıştı. 50 milyon lirayla yatırım mı yapacaksın, maaşları mı ödeyeceksin. Biz çatır çatır bu borçları ödedik. Bu borçlar Nevzat Bey döneminden kalan borçlardı.
“GEÇMİŞ DÖNEMLERDEN KALAN BORÇLARI ÖDEDİK”
Hatta Saraybahçe, Bekirpaşa Belediyesi döneminden kalma 36 milyon lira SGK borcu varmış Nevzat Bey yapılandırmış borcu ama öyle bir yapılandırmış ki 6 milyonu kendi dönemine denk geldi 30 milyonu ise benim dönemime denk geldi. Onu bile ben ödedim.
“VARLIK ORANIMIZI ARTTIRDIK”
EYT için kredi çıkmadı bize bütçemizden ödedik. 20 milyon lira deprem bölgesine destek sağladık. Bugün itibariyle bütçemize 2 milyar 24 milyon lira. Bu bütçe içerisinde 200 milyon lira piyasa borcum var. Eğer araç alımını bize zamanında yaptırtsalardı şimdi bu borç da yoktu. Çok ciddi bir yatırım yaparak varlık oranımızı attırdık” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Serdarlı - Onun için belediyenin dogalgazı kesik onun içinmi izmitin esnafı na borçdan haciz geleldi bediyeye bunlar dururken nasıl yaptın söylediklerini 29 çöp kamyonu yatıyor parasızlıktan kamyonetle çöp topluyorsun ama evet çok başarılı oldugun bişey var başkan algı yalan hakkını yememek lazım
Ali Çayır - Belediyecilik budur, halkın parasını kendi paran gibi harcamak, ne kadar gurur verici bir durum.
Tutuş belediye meclisinde araç alımlarına zamanında onay vermeyerek muhalefet olmuş ama gel gelelim şimdi başkanlık için oy istiyor. Yürü git hadi başka kapıya san oy verilmez yalama
Biz büyükşehirde Atasoy başkan, İzmit'te Fatma Başkan ile devam ediyoruz.
Eroldemirbek - işte bunları anlatmak çok önemli , bir yanda israfçı yandaşçılar bir yanda belediyenin halkın parasını kendi parası gibi hesaplı harcayan borcunu ödeyip itibarını koruyan bşk. VAROLUN FATMA BŞK.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.