- Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Motorin ve benzine dev zam pompaya yansıdı!

Kurda son dönemde yaşanan artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Benzin yeni yapılan zamla rekor seviyeye yükseldi. 21 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Araç sahipleri dikkat: Motorin ve benzine dev zam pompaya yansıdı! mask

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve  motorin fiyatlarına indirim veya  zam olarak yansıyor.

Brent petrol fiyatları 86.47 doları aşarken, akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş artış gercekleşti. Benzin yeni yapılan zamla rekor seviyeye yükseldi.


Yılbaşında benzin fiyatları 34,51 TL seviyesindeydi. Son yapılan zamla birlikte yılbaşından bu yana benzin fiyatları yüzde 26 artmış oldu. Motorinin litre fiyatı ise yılbaşında 37,14 düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorin ise yüzde 16 zamlandı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul

Benzin: 43,44 TL

Motorin: 43.02 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 42,86 TL

Motorin fiyatı: 42,73 TL

Kaynak: cumhuriyet
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21 Mar 2024 - 09:35 - Ekonomi

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