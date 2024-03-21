Araç sahipleri dikkat: Motorin ve benzine dev zam pompaya yansıdı!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrol fiyatları 86.47 doları aşarken, akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş artış gercekleşti. Benzin yeni yapılan zamla rekor seviyeye yükseldi.



Yılbaşında benzin fiyatları 34,51 TL seviyesindeydi. Son yapılan zamla birlikte yılbaşından bu yana benzin fiyatları yüzde 26 artmış oldu. Motorinin litre fiyatı ise yılbaşında 37,14 düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorin ise yüzde 16 zamlandı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 43,44 TL

Motorin: 43.02 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 42,86 TL

Motorin fiyatı: 42,73 TL

Kaynak: cumhuriyet