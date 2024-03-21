Mutlu: ‘Sağcısı da solcusu da Zafer Mutlu diyecektir’

Seçime sayılı günler kala sahada genel olarak karşılaştığı manzara ile ilgili değerlendirmede bulunan SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ‘Geçmiş hikayesi olan ve bir önceki seçimde bir teveccüh potansiyeli oluşturan Zafer Mutlu’yu değişim isteyenlerin buluşma adresi olarak görmek, Başiskelemizin gerçeğidir. Bu anlamda halkımız ile gönül ittifakımız kurulmuştur. Başiskele halkı sağcısıyla solcusuyla ‘Zafer’ diyecektir’ dedi.

‘HER KESİMLE KONUŞABİLİRİZ’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, yerel seçimlere sayılı günler kala son durum değerlendirmesi yaptı. Mutlu yaptığı açıklamada, ‘Saadet Partisi olarak bizler ülkenin hayrına olmak üzere her partiyle diyalog kurmayı, her kesimle konuşabilmeyi önemseyen bir partiyiz. Bu tür birlikteliklerin önemine inanan bir partinin mensubu olarak ifade etmek isterim ki, memleketimizi yaşadığımız bu açmazlardan kurtaracak olan yine böyle bir birliktelik olacaktır.’ şeklinde konuştu.

‘OYLARI BÖLMEMEK GEREKİYOR’

Sözlerine devam eden Mutlu, ‘Bu birlikteliği Başiskele özelinde devam ettirmek büyük önem taşımaktadır. Çünkü muhalefetten beklenen stratejik hareket, oyları bölmemektir. Müşteki olduğumuz bu yönetimin devamını sağlamamaktır. Bu açıdan, bir geçmiş hikayesi olan ve bir önceki seçimde bir teveccüh potansiyeli oluşturan Zafer Mutlu’yu değişim isteyenlerin buluşma adresi olarak görmek şu an için Başiskelemizin bir gerçeğidir.’ diye ifade etti.

‘SOSYAL DEMOKRAT KARDEŞLERİMİZİ ÜZMÜŞTÜR’

Mutlu ayrıca, ‘Geçen seçimde yapılan bir bölünme hatası ile kıl payı kaybedilen bu ilçeyi bir 5 yıl daha bu anlayışa terketmemek gerekmektedir. 2019’da Başiskele’de aday çıkaran İyi Parti ile şu an ittifak halinde seçimlere giriyoruz. “Eksik parça tamamlandı” derken CHP ile ittifakımızın 2019’un aksine resmi olarak kurulamamış olması, en çok gidişattan rahatsız sosyal demokrat kardeşlerimizi üzmüştür. Buna sahada birebir şahitlik ediyoruz.’ diye ekledi.

‘MEVCUT YÖNETİME ALTERNATİFİZ’

Mutlu açıklamasının devamında, ‘Bir başka şahitliğimiz de, Zafer Mutlu isminde fiilen gönül ittifakının kurulmuş olmasıdır. Çünkü Başiskeleliler, mevcut yönetime alternatif limanın neresi olduğunu gayet iyi görmektedir. Kazanma potansiyeli taşıyan adayın Zafer Mutlu olduğu herkesin malumudur. Çünkü Başiskele’nin demografisi, sosyal demokrat aday profilinin, sadece muhalefetin kazanma ihtimalini riske ettirecek bir potansiyel taşıyabileceğini bilmeyi gerektirir.’ dedi.

‘SAĞCISIYLA SOLCUSUYLA ZAFER DİYECEKTİR’

Mutlu son olarak, ‘Onun için, Mutlu ve huzurlu bir Başiskele için vatandaşlarımız, bu sefer Zafer'e kilitlenmesi gerektiğini her geçen gün daha iyi anlamaktadır. Bilinmelidir ki; Başiskele halkı sağcısıyla solcusuyla ya Zafer diyecektir, ya da bu kötü yönetime tahammül edecektir. Üçüncü bir yol yoktur. Buradan bu defa farklı olsun, adil ve temiz yönetim gelsin diyenlere sesleniyor ve diyorum ki, bu birleştiğimiz Zafer hepimizin zaferi olacaktır.’ şeklinde sözlerini sonlandırdı.