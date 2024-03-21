Mutlu: ‘Sağcısı da solcusu da Zafer Mutlu diyecektir’

Seçime sayılı günler kala sahada genel olarak karşılaştığı manzara ile ilgili değerlendirmede bulunan SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ‘Geçmiş hikayesi olan ve bir önceki seçimde bir teveccüh potansiyeli oluşturan Zafer Mutlu’yu değişim isteyenlerin buluşma adresi olarak görmek, Başiskelemizin gerçeğidir. Bu anlamda halkımız ile gönül ittifakımız kurulmuştur. Başiskele halkı sağcısıyla solcusuyla ‘Zafer’ diyecektir’ dedi.
‘HER KESİMLE KONUŞABİLİRİZ’
Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, yerel seçimlere sayılı günler kala son durum değerlendirmesi yaptı. Mutlu yaptığı açıklamada, ‘Saadet Partisi olarak bizler ülkenin hayrına olmak üzere her partiyle diyalog kurmayı, her kesimle konuşabilmeyi önemseyen bir partiyiz. Bu tür birlikteliklerin önemine inanan bir partinin mensubu olarak ifade etmek isterim ki, memleketimizi yaşadığımız bu açmazlardan kurtaracak olan yine böyle bir birliktelik olacaktır.’ şeklinde konuştu.
‘OYLARI BÖLMEMEK GEREKİYOR’
Sözlerine devam eden Mutlu, ‘Bu birlikteliği Başiskele özelinde devam ettirmek büyük önem taşımaktadır. Çünkü muhalefetten beklenen stratejik hareket, oyları bölmemektir. Müşteki olduğumuz bu yönetimin devamını sağlamamaktır. Bu açıdan, bir geçmiş hikayesi olan ve bir önceki seçimde bir teveccüh potansiyeli oluşturan Zafer Mutlu’yu değişim isteyenlerin buluşma adresi olarak görmek şu an için Başiskelemizin bir gerçeğidir.’ diye ifade etti.
‘SOSYAL DEMOKRAT KARDEŞLERİMİZİ ÜZMÜŞTÜR’
Mutlu ayrıca, ‘Geçen seçimde yapılan bir bölünme hatası ile kıl payı kaybedilen bu ilçeyi bir 5 yıl daha bu anlayışa terketmemek gerekmektedir. 2019’da Başiskele’de aday çıkaran İyi Parti ile şu an ittifak halinde seçimlere giriyoruz. “Eksik parça tamamlandı” derken CHP ile ittifakımızın 2019’un aksine resmi olarak kurulamamış olması, en çok gidişattan rahatsız sosyal demokrat kardeşlerimizi üzmüştür. Buna sahada birebir şahitlik ediyoruz.’ diye ekledi.
‘MEVCUT YÖNETİME ALTERNATİFİZ’
Mutlu açıklamasının devamında, ‘Bir başka şahitliğimiz de, Zafer Mutlu isminde fiilen gönül ittifakının kurulmuş olmasıdır. Çünkü Başiskeleliler, mevcut yönetime alternatif limanın neresi olduğunu gayet iyi görmektedir. Kazanma potansiyeli taşıyan adayın Zafer Mutlu olduğu herkesin malumudur. Çünkü Başiskele’nin demografisi, sosyal demokrat aday profilinin, sadece muhalefetin kazanma ihtimalini riske ettirecek bir potansiyel taşıyabileceğini bilmeyi gerektirir.’ dedi.
‘SAĞCISIYLA SOLCUSUYLA ZAFER DİYECEKTİR’
Mutlu son olarak, ‘Onun için, Mutlu ve huzurlu bir Başiskele için vatandaşlarımız, bu sefer Zafer'e kilitlenmesi gerektiğini her geçen gün daha iyi anlamaktadır. Bilinmelidir ki; Başiskele halkı sağcısıyla solcusuyla ya Zafer diyecektir, ya da bu kötü yönetime tahammül edecektir. Üçüncü bir yol yoktur. Buradan bu defa farklı olsun, adil ve temiz yönetim gelsin diyenlere sesleniyor ve diyorum ki, bu birleştiğimiz Zafer hepimizin zaferi olacaktır.’ şeklinde sözlerini sonlandırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Burak Açıkalın - Sosyal Demokratım yirmi yıldır CHP dışında hiç bir partiye oy vermedim.Geçen yerel seçimde CHP aday çkarmadığı için Zafer Mutluya oy verdim.Bu seçimde CHP aday çıkartmasaydı ailemle birlikte sandığa gitmeyecektim.Bir Sosyal Demokrat olarak CHP nin aday çıkarmasından mutlyum ve ilçedeki CHP lilerin de bu düşüncede olduğunu düşünüyorum. O yüzden siyasal islam geleneğinden gelen hiç bir aday ilçede yaşayan CHP lilerin duygu ve düşüncelerine yönelik lütfen fikir belirtmesin artık!!
Gazeteci̇ - ZAFER BAŞKAN İÇİN ÇOK BÜYÜK İFTİRALAR ATILIYOR
ALLAH BÜYÜK KAZANIR VEYA KAYBEDER ALLAH BİLİR
İFTİRA ATAN İNSANLARA RABBİM HİDAYET VERSİN
KULAKTAN DOLMA ASLI ASTARI OLMAYAN HABERLER DOLAŞIYOR ORTALIKTA
ZAFER BAŞKAN ERBAKA HOCANIN ÇİZGİSİNDEN ÇIKMAMIŞ TEMİZ BİR SİSAYETÇİ
RANT İÇİN ÇIKARLAR İÇİN DEĞİL
HALK İÇİN HİZMET İÇİN MÜCADELESİNİ VERİYOR
BİR GAZETECİ OLARAK KENDİLERİNİ ARAŞTIRDIM VE DOĞRU TERCİH OLDUĞU KANAATİNDEYİM
SEVGİLİ OKURLAR VATANDAŞLARIM TAKIM TUTAR GİBİ PARTİ TUTMAYIN
YEREL SEÇİMLERDE PARTİYE DEĞİL ŞAHISA OY VERİYORSUNUZ
ADAYLARI DİNLEYİN VE İYİCE ARAŞTIRIN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.