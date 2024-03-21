Toprak altındaki 9 işçiye sigorta ayıbı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde göçük altında kalan 9 maden işçisinin, yükseltilen yeni kaza teminatlarına dahil edilmediği belirtildi. Madende çalışan işçilere uygulanan ferdi kaza sigortasındaki teminat tutarı yeni yapılan düzenleme ile 150 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltildi. 19 Mart 2024’te yürürlüğe giren düzenlemeye göre maden kazasında yakınlarını kaybedenler, ölen her bir işçi için 1 milyon TL tazminat alacak.

ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Ancak düzenlemeye geçici bir madde konularak İliç kazası dahil edilmediğinden bu madende hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına 1 milyon TL yerine 150 bin TL tazminat ödeneceği belirtildi. Bu işçilerin yakınlarına Sosyal Güvenlik Kurumu ve özel sigorta aracılığıyla yapılacak teminat ödemeleri ise yeni düzenlemenin dışında yer alıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği’nde değişikliklere gitti, sakatlanma ve ölüm teminatı kişi başı 1 milyon TL’ye; prim tutarı da 700 TL’den 4 bin 675 TL’ye yükseltildi. Kazalarda sakatlanma ve ölüm teminatlarının Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’ne zorunlu olarak reasüre edilecek tutarın alt sınırı da kaza başına 1.5 milyon TL’den

10 milyon TL’ye çıkarıldı. Bu tebliğin dışında, idari kararla daha önce sadece kömür ve krom madenlerinde uygulanan zorunlu ferdi kaza sigortası bütün maden işletmeleri için zorunlu hale getirildi. Bu nedenle işletmeler yer üstü ve yeraltı dahil tüm maden sahalarında çalışan işçileri için zorunlu ferdi kaza sigortası yaptırmak zorunda olacak.

Yük, işletme sahibi yerine devlete kalıyor

Maden kazalarında hayatını kaybeden veya yararlanan işçiler için işletmeler tarafından ödenen zorunlu ferdi kaza sigortası teminatlarının yüzde 70’inin daha sonra Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’ne reasüre edildiği belirtildi. Dolayısıyla maden işletmecilerinin cebinden çıkan teminat tutarlarının önemli bir bölümünün daha sonra reasüre yoluyla geri alındığı ifade edildi. Bu kapsamda kazalar yüzünden işletme sahiplerinin ödemesi gereken yükün daha sonra bir anlamda devletin sırtına yüklendiği belirtildi.

Kaynak: SÖZCÜ