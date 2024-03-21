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Hürriyet: Meclis engellemeseydi daha çok kreş açardım

Esnaf ziyaretlerinde, meclis tarafından karşısına çıkan engellerden bahseden Başkan Hürriyet, “Tüm engellere rağmen çok iş yaptık, yenilemediğimiz yer kalmadı” dedi

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Hürriyet: Meclis engellemeseydi daha çok kreş açardım mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, esnaf ziyaretlerinde mecliste çoğunluğunun olmamasının hem belediyeyi hem de kenti zarara uğrattığından bahsetti. Başkan Hürriyet, “ SGK bir tane arazimizi yok pahasına sattı. Getirdim meclise, ‘Nevzat Bey döneminden kalan bir borç vardı, onun için SGK araziyi yok pahasına satışa çıkardı. Yazık günah. Borcumuz 4 buçuk milyon, SGK 3 buçuk milyona satışa çıkardı. Gerçek değeri 6 buçuk milyon. Bırakın biz satalım borcu tamamen ödeyelim. Üstüne de 2 milyon da belediyeye gelir olsun” dedik. 

“HAYIR DEDİLER”

Ona bile hayır dediler. Bunlara rağmen çok iş yaptık. Yenilemediğimiz yer kalmadı. Fakat meclis çoğunluğum olsaydı bugün ekonomik anlamda daha iyi olacaktım, işçilerime daha çok zam verecektim, daha çok sokak yenileyecektim, daha çok kreş yapacaktım. Çok şükür 5’ncinin temelini atıyoruz ama belki 10 tane yapacaktık” ifadelerini kullandı.
# gelir, Meclis, Zam, SGK, Fatma Kaplan Hürriyet

21 Mar 2024 - 09:57 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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