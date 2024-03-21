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Yol Bakım Timi kentin üstyapısını yeniliyor  

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, ilçe merkezleri ve köy yollarında yolların bakım, onarım ve yapımını yapıyor  

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Yol Bakım Timi kentin üstyapısını yeniliyor   mask
Yol Bakım Timi kentin üstyapısını yeniliyor  
Yol Bakım Timi kentin üstyapısını yeniliyor  
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İlçe merkezleri ve köy yollarında yolların bakım, onarım ve yapımını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, ulaşıma engel olmamak için trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde gece yarısı asfaltlama çalışması yapıyor. Kocaeli genelinde tüm ilçelerden vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen üstyapı çalışması taleplerine hızlı bir şekilde yetişen Yol Bakım Timi, yollarda ve kaldırımlardaki bozulmaları onarım ve yapım çalışmalarıyla gideriyor. Yol Bakım Timi tarafından Kandıra Karaağaç Köyünün üstyapısı yenilendi. Altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların meydana geldiği köy içi parke yol sökülerek yerine asfalt yol yapıldı.

 
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe

21 Mar 2024 - 09:58 - Gündem

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