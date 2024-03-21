AKP'li Belediye Başkanlarının yıllardır çözemediği soruna DEM Parmak Bastı

Diliskelesi mahallesine giriş köprüsünde açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, “Bu köprüyü en ufak bir yağışta su basıyor ve insanlar, arabalar buradan çıkamıyorlar. Büyük bir sorun yaşanıyor. Yıllardır bu sorun çözülemiyorlar. Buradaki su birikintisinden kaynaklı Diliskelesi’ne giriş-çıkış kapanıyor. Mahalleli büyük bir mağduriyet yaşıyor. Burada su birikmesinin sebebi tahliye yeterli oranda yapılmadığı için, belediyecilik doğru düzgün yapılmadığı için su birikiyor. Burada tahliye kanalı var ve onun yetersiz olmasından kaynaklı su birikimi her yağışta oluyor. Biz bugün DEM Parti İlçe Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız ve Dilovası Belediyesi Eş Başkan Adayımız Mustafa Avcı ile buraya geldik. Tüm Dilovası ve Diliskelesi halkı biliyor. Burada sorun var ve en ufak bir yağışta bölge halkı sorun yaşıyor ve bu sorunun giderilmesi için belediyecilik gerektiriyor. Belediyecilik anlayışı düzgün olmadığı için şu ana kadar halk bu sıkıntıyı çekmiş. Hala burada su birikmiş durumda ve gitmiyor. Demek ki burada bir problem var.” ifadelerini kullandı.

Çözülemeyecek bir sorun değil!

Diliskelesi’ndeki bütün dernekleri ziyaret ettiğini ifade eden DEM Parti Dilovası Belediye Eş Başkan Adayı Mustafa Avcı, “Halk ile toplantılar yaptım. Temel sorun olarak tek giriş burası ve bunu bir sorun olarak önüme çıkarttılar. Aşağı yukarı 20-25 yıldır bu sorunu yaşıyorlar. Otobanda eğim var zaten, yağan sağanak yağışın tüm suları buraya doluyor ve bu suyu Dil Deresi’ne verememişler. Nasıl bir şey ise anlaşılamıyor! Çözülmeyecek bir sorun değil. İlgisizlik var, eğim vererek sorunu çözebilirsin ve Dilovası halkına şu sözü verdim; çözülmeyecek bir sorun değil. Kaynağımız da mevcut, olanağımız da var. İlk işlerimizden bir tanesi olacak. Buraya doğru müdahale ile bu sorunu mutlak şekilde çözeceğiz. 25 yıldır eğer çözümsüz kalmışsa tümüyle ilgisizliktir. Diliskelesi’ne bakış açıları neyse bu mağduriyetin giderilmemesi de aynı zihniyetin ürünüdür diyoruz. Halkımıza sözümüzdür, çözeceğiz. Mutlak şekilde çözeceğiz.” şeklinde konuştu.

Bu sorunları çözecek belediye eş başkan adaylarımız var

Dilovası halkının çok sorunu olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Diliskelesi Mahallesi’nin de birçok sorunu var ama bu sorunları çözecek belediye eş başkan adaylarımız da var. Bizi destekleyin ve sorunları yerinde tespit ederek meselelere çözüm bulmaya çalışan bu ekibi belediye başkanlığının başına getirin diyoruz.” dedi.