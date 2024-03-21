Hatipoğlu günün yorgunluğunu dernekte attı

Azmi Cihat Hatipoğlu Çamlıtepe Mahallesi'nde hazırlanan seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Milli Yol Partisi Körfez İlçe Başkanı Sümmani Yaşık'ında katıldığı açılış töreninde meclis üyesi adayları ve ilçe yönetimi ile kalabalık sayıda Mahalleli yer aldı. Azmi Cihat Hatipoğlu açılış sırasında yaptığı konuşmada saha çalışmalarının çok iyi gittiğini ve sevindirecek sonuçların her mahalleden geldiğini ifade ederek 1 Nisan sabahı körfezin iyi Parti Belediye Başkanlığı ile güne uyanacağını söyledi. Projeleri hakkında da bilgiler veren Hatipoğlu bugüne kadar yalnızca seçim öncesi hatırlanan mahallelerin kendi yönetimlerinde sürekli hizmet göreceklerini ve şeffaf dürüst belediyeciliğin en güzel örneğinin sergileneceğini sözlerini ekledi.

OYNARAK YORGUNLUĞUNU ATTI

Hatipoğlu daha sonra çeşitli ziyaretlerle güne devam ettikten sonra teravih namazının ardından Körfez Erzurumlular Derneği'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay yıldıztekin'in de katıldığı programda yine projeler anlatıldı ve destekler istendikten sonra yörenin oyun havaları eşliğinde oyunlar oynandı. Hatipoğlu da oyun havalarının coşkusuna kendisini Kaptırdı ve hemşehrileri ile birlikte oyun oynayarak adeta günün yorgunluğunu attı.