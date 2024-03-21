Sedat Köse: Nevruz Bayramı kutlu olsun

Nevruz Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınlayan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse şu ifadelere yer verdi; “Baharın müjdecisi ve kültürel zenginliğimiz Nevruz Bayramı kutlu olsun. Nevruz Bayramı'nın coşkusunu yine birlikte yaşamanın heyecanını kutluyoruz. Nevruz'un, baharın müjdecisi olmanın ötesinde, toplumların bir araya gelerek dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendiren kalıcı bir geleneği temsil ettiğini görüyoruz. Bu bayram, sadece doğanın uyanışı değil, aynı zamanda mazlum coğrafyalara umut olma anlamını taşıyor.

“ADALETİN GELMESİ İÇİN DUA EDİYORUZ”

Kadim coğrafyamızda binlerce yıldır büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz, bolluğun, bereketin ve bahar mevsiminin gelişmesinin sevinci olarak kabul edilir. Ancak bu yıl, sadece kendi coğrafyamızda değil, dünyanın dört bir yanında mazlum coğrafyalara da umut olmak için bir fırsat sunuyor. Bu yıl Nevruz'unda, mazlum coğrafyalara barışın, huzurun ve adaletin gelmesi için dua ediyoruz.

“KÜLTÜRLER ARASINDA BİR KÖPRÜ”

Nevruz, kalıcı geleneğiyle kültürler arasında bir köprü görevi de üstleniyor. Bu köprüyü, toplumları bir araya getirerek dayanışmayı ve kardeşlik ruhunu güçlendiriyor. Bizler de bu ruhu daha da pekiştirmek, insani değerlere sarılmak ve birlik içinde hareket etmek için Nevruz'u bir vesile olarak görüyoruz. Nevruz'umuz, rahmete, birliğe, berekete, kardeşliğe ve güzel hayırlara vesile olsun. Nevruz Bayramı kutlu olsun.”