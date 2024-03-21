Tutuş^: "31 Mart'tan sonra İzmit'te yeni bir dönem başlatacağız"  

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Karaabdülbaki Köyü’nde vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. Yoğun katılım ile gerçekleşen programda konuşan Tutuş, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olan Ramazan'ın ilk gününden beri vatandaşlarımızla birlikte iftar yapmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşamaya devam ediyoruz. Bu akşam, sizlerle birlikte oruçlarımızı açtık. Allah tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul etsin.

İNANÇLI VE KARARLI BİR ŞEKİLDE HAZIRIZ

Beş yıldır hizmetten uzak kalmış bütün mahallelerimize hizmet etmek için ekibimizle birlikte yola çıktık. Bu yolculuğumuzda hemşehrilerimiz Cumhur ittifakı kadrolarına güvendiler ve nereye gidersek bizleri ilgi ve destekle karşıladılar. Allah'ın izniyle, 31 Mart'tan sonra bu sefer rica makamında değil, icracı makamında ilçemize tüm gücümüzle hizmet edeceğiz. İnançlı ve kararlı bir şekilde hazırız. Meclis üyesi adaylarımız ve ekibimizle beraber İzmit Belediyesini kazanacak, İzmit'te yeni bir dönem başlatacağız" dedi.