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Kocaeli’deki kargo firması çok sayıda personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre İzmit Sanayi Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kargo firması bünyesinde istihdam etmek üzere personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’deki kargo firması çok sayıda personel alacak mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre İzmit Sanayi Mahallesi’nde faaliyet gösteren Yurtiçi Kargo bünyesinde istihdam etmek üzere yaş ve eğitim şartı aramaksızın 10 erkek beden işçisi (genel) istihdam edecek. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
# eğitim

21 Mar 2024 - 11:27 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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