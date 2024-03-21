İzmit’in Perileri Galatasaray ile eşleşti 

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon sona erdi. Kentimizi bu sezon gururla temsil eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı normal sezonu dördüncü bitirmesinin ardından Play Off eşleşmelerinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile eşleşti.
İLK MAÇ İZMİT’TE
Serinin ilk maçı 23 Mart Cumartesi saat 17.00’da Atatürk Spor Salonu’nda olacak. İkinci maç ise 25 Mart Pazartesi saat 15.00’da İstanbul’da Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak. Seride 2 maç kazanan takım adını üst tura yazdıracak. Serinin 3. maçına uzaması halinde ise son müsabaka 27 Mart Çarşamba günü oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.