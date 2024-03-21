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İzmit’in Perileri Galatasaray ile eşleşti 

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kentimizi başarı ile temsil eden İzmit’in Perileri, Play Off eşleşmelerinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak

HABER MERKEZİ
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İzmit’in Perileri Galatasaray ile eşleşti  mask

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon sona erdi. Kentimizi bu sezon gururla temsil eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı normal sezonu dördüncü bitirmesinin ardından Play Off eşleşmelerinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile eşleşti.  

İLK MAÇ İZMİT’TE

Serinin ilk maçı 23 Mart Cumartesi saat 17.00’da Atatürk Spor Salonu’nda olacak. İkinci maç ise 25 Mart Pazartesi saat 15.00’da İstanbul’da Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak. Seride 2 maç kazanan takım adını üst tura yazdıracak. Serinin 3. maçına uzaması halinde ise son müsabaka 27 Mart Çarşamba günü oynanacak.
# Galatasaray, İzmit Belediyespor

21 Mar 2024 - 11:33 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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