Başkan Kocaman: Arslanbey’e Osmanlı Hamamı yapacağız

ARA VERMEDEN ÇALIŞIYOR

Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Kartepe Belediye Başkan Adayı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Kocaman, son olarak Ataşehir Mahallesi’nde hemşehrileriyle bir araya geldi.

“GENÇ AKADEMİ 2’Yİ AÇTIK”

Kocaman, “31 Mart’ta çok önemli bir seçim yapacağız. Sizlerin desteği çok önemli. Son beş yılda ilçemiz genelinde çok önemli yatırımlar yaptık. Ataşehir Mahallesi’nde Genç Akademi 2’yi hizmete açtık. Evlatlarınızı mutlaka oraya götürün. Ücretsiz olarak İngilizce eğitimi verilmekte. Yeni dönemde yapacağımız yatırımlarla ilçemiz daha da gelişecek” dedi.

“OSMANLI HAMAMI YAPACAĞIZ”

“Bu bölgenin turizm bakımından gelişmesine büyük önem veriyoruz” diyerek sözlerine devam eden Kocaman, “Arslanbey Mahallesi’nde Osmanlı Hamamı yapacağız. Mimari açıdan büyük özenle inşa edilecek hamam; kubbeleri, kemerler, ve süslemeleriyle zengin bir görünüme sahip olmasının yanı sıra içerisinde yaşayan müze alanı barındıracak” açıklamasında bulundu.

YENİ MESİRE ALANI MÜJDESİ

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman, “Kartepe dağ yolu üzerinde Suadiye, Çepni, Şefkatiye ve Arslanbey mahallelerini kapsayan ortak mesire alanı oluşturacağız. İçerisinde sosyal donatıların yer aldığı mesire alanını ücretsiz bir şekilde hemşehrilerimizin, yerli ve yabancı turistlerin kullanımına açacağız” ifadelerini kullandı.