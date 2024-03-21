Getir, Alman devine talip oldu

Getir, Almanya’da hızlı teslimatta pazar devi Flink’i devralıyor. 2023 yılının mayıs ayında Getir’in Flink’i satın almaya yönelik girişimleri, Alman devinin hissedarlarının devreye girmesiyle sonuçsuz kalmıştı. Şimdilerde, müzakerelerin oldukça iyi ilerlediği belirtildi.Bir Flink sözcüsü, cazip birçok teklifin olduğunu fakat yatırımcıların, Getir ile anlaşmayı en olası seçenek olarak değerlendirildiğini iletti.Anlaşma tamamlandığında Getir, 2022 yılının aralık ayında satın aldığı Gorillas’ı ve Getir markasını Almanya’da iptal edecek ve Flink CEO'su Oliver Merkel, Getir'in Avrupalı ​​patronu olacak.

BİRLEŞMENİN ALMANYA’DA TEKELCİLİK OLUŞTURABİLECEĞİ KONUŞULUYOR

Flink, Almanya'da Pazar lideri konumunda yer alıyor ve Oliver Merkel liderliğindeki şirketin Almanya’daki pazar payının yüzde 80’den fazla olduğu düşünülüyor. Flink, Avrupa'da da 560 milyon euro ciroya sahip ve bu Getir’in neredeyse iki katı.Satın alma işlemi gerçekleştiğinde, Flink ve Getir'den oluşan bir ortak girişim bir milyarın üzerinde satış yapabilme potansiyeline kavuşacak ve bu kapsamda ekspres teslimat hizmetlerinde neredeyse tekel haline gelecek.Getir, satın alma işleminin gerçekleşmesi durumunda, Federal Rekabet Kurumu'nun (Bundeskartellamt) birleşmeyi onaylaması koşuluyla Almanya'daki hızlı teslimat sektöründe tekel benzeri bir konum elde edecek. Kurumun sözcüsü, konu hakkında, "Böyle bir incelemenin nasıl sonuçlanacağı konusunda önceden bir tahminde bulunamam" ifadesini kullandı.Devralmanın tamamlanması halinde Getir'in Avrupa pazarındaki tek rakibi, GoPuff olacak. GoPuff, yakın zamanda küçülmüştü ve sadece İngiltere ve Fransa’da faaliyet gösteriyor.

SATIN ALMA SON ANDA İPTAL OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl, Getir, Flink'i devralmanın eşiğine gelmişti ve devralmanın gerçekleşmesi durumunda Almanya’nın en büyük teslimat hizmeti haline gelecekti. Son dakikada hissedar Rewe devreye girdi ve bir finansman turuna gerekli 150 milyon avronun 50'siyle katkıda bulundu.Getir, 2022 yılının aralık ayında, Berlin ekspres teslimat hizmeti Gorillas'ı devralmıştı. Uzmanlara göre, birleşen şirketin değeri yarı yarıya azaldı ve toplamda 7 milyar dolara geriledi. Şimdiye dek ne Flink, Gorillas ne de Getir hızlı teslimat hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde karlı olabileceğini gösteremedi.Getir, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Portekiz'in de bulunduğu yedi Avrupa ülkesinde yaklaşık 50 şehirde faaliyet gösteriyor.