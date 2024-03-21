Büyükakın ne yaptı:"Babalar sözünün yüzde 49’unu tutar"

Cumhuriyetimizin 100. Yılında ülkemiz derin bir ekonomik kriz yaşarken tarihi bir yerel seçime gidiyor. 31 Mart 2024 seçimlerine 10 gün kalırken adayların performansları da vatandaşlar tarafından yeniden değerlendiriliyor. Kocaeli’de en çok merak edilen başkan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın performansı oldu. Konuya ilişkin çalışmaları ile bilinen "ne dedi ne yaptı" isimli araştırma sitesinin verileri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Verilere göre Büyükakın’ın vaatlerinin yüzde 49’unu anca tamamlayabildiği görüldü.

VAATLERİN YÜZDE 51’ İ GERÇEKLEŞMEDİ

Tamamlanan bazı projelerini sosyal medyada viral olan “BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR” sözüyle duyuran Büyükakın’ın performansı ise çok da tutuyor gibi görünmüyor. Büyükakın vatandaşlara 2019 yılında 258 vaatte bunların 126’sını tamamlayan AKP’li başkanın yapılmayan proje sayısı 85 olurken devam eden ya da temeli atılan proje sayısı ise 47 oldu. Buna göre 5 yılda Büyükakın vaatlerinin 132’sini yerine getiremedi. Böylece geçen 5 yılda Büyükakın vaatlerinin yüzde 49’unu tamamladı.

ŞEHİR HASTANESİNİ DE BÜYÜKAKIN YAPMIŞ!

Öte yandan Büyükakın’ın tamamladığı projelerin bir kısmının ise bakanlıklar tarafından yapıldığı görülüyor. Örneğin özel şirketlere Sağlık Bakanlığı tarafından ihale edilen Kocaeli şehir Hastanesi de Büyükakın’ın vaatleri arasında bulunuyor. Büyükakın vaatleri arasında bulunan ve birçok ilçede yapılacağı vaat edilen güneş enerji santrallerinin hiçbirinin de gerçekleşmediği görülüyor.