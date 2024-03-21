Ramazan’da Mahallenizdeyiz etkinlikleri Akmeşe’de devam etti

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının manevi atmosferini kentin dört bir yanına taşıyor. ‘Ramazan’da Mahallenizdeyiz’ etkinlikleriyle birbirinden renkli etkinlikler her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Programın sıradaki durağı Akmeşe Mahallesi Kapalı Pazar Alanı oldu.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Program dahilinde meddah gösterileri, illüzyon gösterileri, bilgi yarışmaları, Karagöz ile Hacivat, Nasrettin Hoca ile Ramazan hikayeleri ve orta oyunu gibi geleneksel Türk tiyatrosunun en sevilen örnekleri çocuklar ile buluşu. Ayrıca programda çocuklar için patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramları çocukları sevindirdi.