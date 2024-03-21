Ramazan’da Mahallenizdeyiz etkinlikleri Akmeşe’de devam etti

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının manevi atmosferini kentin dört bir yanına taşıyor. ‘Ramazan’da Mahallenizdeyiz’ etkinlikleriyle birbirinden renkli etkinlikler her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Programın sıradaki durağı Akmeşe Mahallesi Kapalı Pazar Alanı oldu.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Program dahilinde meddah gösterileri, illüzyon gösterileri, bilgi yarışmaları, Karagöz ile Hacivat, Nasrettin Hoca ile Ramazan hikayeleri ve orta oyunu gibi geleneksel Türk tiyatrosunun en sevilen örnekleri çocuklar ile buluşu. Ayrıca programda çocuklar için patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramları çocukları sevindirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.