Otogaza da zam geliyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 48 kuruş zam gelecek.
Dün gece litre fiyatı benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde 1 lira 11 kuruş zamlanmıştı.
Vergilerdeki, döviz kurundaki ve uluslararası petrol ile ürün fiyatlarındaki yükseliş, yakıtta zam yağmurunu da beraberinde getiriyor.
Dün geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 43,44 TL'ye, Ankara'da 44,20 TL'ye, İzmir'de 44,18 TL'ye yükseldi.
Dün geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 42,98 TL'ye, Ankara'da 43,80 TL'ye, İzmir'de 44,01 TL'ye yükseldi.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Dün geceki zamla birlikte son bir yılda litre fiyatı motorinde yüzde 119,2, motorinde yüzde 111,5 oranında zamlanmış olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.