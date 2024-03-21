Günümüz çocukları şanssız... Biz çamurda doğal halde top oynardık, onlar beton üstünde koşturuyorlar

"Dünyanın en büyük romanını yazıyorum." Her Acemi yazar böyle başlar sözcüklere ya da bu sözcükleri yazmasa da kafasındaki kurgu budur. Henüz hiçbir şey yazmamışken ilk kez bir şey yazıyorsa böyle başlar kitabına.

"Dünyanın en büyük romanı". Bir de "Hayatım roman" diye kuyruklu bir yalan vardır. Herkes kendi hayatını en görülmez, en bilinmez, en ağır yaşanmış hayat olarak öne çıkarır.

Bu da narsizmi doğurur, bencillik, dogmatik düşünme sonucu ortaya çıkan bir eserin de manyaklıktan başka bir şey olmadığı ortadadır. 37 yıldır sürekli yazıp çiziyorum, bunun yanında da kısa öyküler, röportajlar, haberler. Her gün yazdığım bir gazete dolusu yazı, nereden baksanız günde bir yarım kitap eder. Çarpın 37 yılla...

Ama iş kitap yazmaya gelince kazın ayağı öyle değil. Hiç kolay değildir. Nereden başlayacaksınız, nereye götüreceksiniz, nerede bitireceksiniz yazdıklarınızı.

Siz ne yazarsanız yazın, önemli olan okuyucunun anlamasıdır. Suç içeren bir yazı bile yazsanız hakimin karşısına çıktığınızda size söylenecek olan şudur:

"Okuyucu nasıl anlıyorsa yargı ona göre verilir".

Yani siz hak dersiniz, okuyucu kara anlar, yargının hükmü karadır. Öyle ben yazayım, ben okuyayım diyemezsiniz. Yazdığınız şeyin kitleleri etkilediğini bilmelisiniz.

Çünkü yazdığınız şeyi çoğaltacaksınız, çoğalttığınız şey kontrolünüzden çıkacak ve herkes istediği gibi okuyacak. 37 yıllık meslek yaşantımda bunu defalarca yaşamışımdır ama bir türlü rayına oturtamamışımdır. Kalemin şehveti denen bir şey vardır. O an kızgınsınızdır veya sakinsinizdir. Yazınızı o duygu içerisinde yazarsınız. Tabii acemi yazarsanız bu böyle. Ama, kazık yiye yiye usta olduysanız, sinirlerinize hakim olursunuz, başka bir kişiliğe bürünürsünüz. Yazınızı ona göre yazarsınız. İşte o da bizim durumumuz gibi, ustalığa yakınlık demektir. Victor Hugo günde 4 saat uyurmuş, geri kalan tüm çabasını yazı yazmaya ayırırmış. Hem de el yazısıyla. Sonuçta da ortaya çıkan eserler belli. "Sefiller" romanı, bunların en güzel örneğdir. Yani yazmak için önce yaşamak, acı çekmek, gözlemlemek, empati yapmak ve bunu sınırlı tutarak yazmak ustalığı önemlidir.

Eğer empatiyi fazla kaçırırsanız o sadece sempati olur. Ya da hiç empati yapmazsanız, bu da telepati olur ki hiçbir işe yaramaz. Onun için 8 kitap denemesinde bulunan biri olarak, 8. kitapta 300 sayfaya ulaşabilmiş bir gazeteci olarak, yazmanın ne kadar zor, ne kadar çileli, adeta bir doğum sancısı gibi olduğunu bilirim.

Ben şu anda edebi yazarlıkta çıraklık boyutundayım. Belki gazetecilikte az buçuk ustalığa geldim. Haber, röportaj yazımında, köşe yazımında ustalığa biraz yaklaşmışım diyebilirim.

Ama deneme yazılarında, güncel yazılarda, aktüel yazılarda, hele hele edebi unsuru olan, sanata dahil olan edebiyat yazılarında henüz çırak kabul ediyorum kendimi. Bir de kitabı yazmaya başlarken, "Başlamak bitirmenin yarısıdır" derler. Bence hiç de öyle değil.

Başladığın zaman o kitap uzadıkça uzar ve bitmez. Yaz Allah yaz. Günde 20-30 sayfa bile yazsanız, düzeltmesi, şusu busu, baskı boyutuna indirgenmesi, sadece 5-6 sayfa adam gibi kitap yazdığınızı anlarsınız.

Sonra sil baştan yaparsınız. Eskiden A4 saman kağıtlara daktilo ile yazılırdı, buruşturup atardınız. Yazar havalarına girerdiniz. Ne kadar çok buruşturulmuş kağıt varsa, o kadar usta yazar zannedersiniz kendinizi.

Şimdi ise kafalarını ekrandan kaldırmayan çocukların bir şeyler yazıp, bunu buruşturması yerine telefonu kırıp atması gerekir. Bu da imkansız. Ben hâlâ elde yazıp, bunu okuyup yazıya çeviren bir tarz kullanıyorum.

Bilgisayar ekranında 30 yıl, daktilo karşısında 7 yıl yazı yazmış biri olarak, kalemle yazı yazmayı çok özlemişim. Bir başka garip durum ise kalemle yazarken elle yazı yazmayı unuttuğumu hissettim. Yazdığım yazıları kendim bile okuyamadım. Zaten el yazım son derece kargacık burgacıktır. Hani doktor yazısı misali. Şimdi bu satırları yazarken,yan masada tanıdığım iki genç talebe, telefonu neredeyse bilgisayar gibi kullanıp, ekranın içine dalıp, adeta sanal bir alemde yaşıyorlar. Ben onlara seslensem bile duymuyorlar. Bir de oruç tutuyorlar, ama orucu tuttuklarını yeni yeni öğreniyorum. Adeta ekranın içinde bir kahraman savaşçı gibi veya oto yarışı pilotu gibi bambaşka bir dünyaya dalmışlar.

Şimdi bu çocuklara oturup bir öykü, bir hikaye, bir şiir yaz desem "Gerek yok Hakan Amca. Biz Google'dan buluruz bir şiiri, yapıştırırız, okuruz" diyecekler. Onlara bu sanal mutluluğu (mutsuzluğu) dayatan vahşi kapitalistler Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates gibi isimler, kendi uydurdukları "kapitalist oligarşi" sözcüğüyle, parayla krallık kurmak için kolları sıvadılar. Kendilerini özle adalara attılar. Halktan soyutladılar. Çünkü manyaklar...

Çocukları, gençleri öyle alıştırdılar ki, Çin'de bir Kruvazör'de kızın telefonu elli metre yüksekteki güverteden, aşağıdaki uçsuz bucaksız okyanus sularına gömüldü, iki saniye sonra kız da arkasından atlayıp, intihar etti.

Herkes bu kadar paranoyak değil elbette, özellikle bizim toplumda. Çocuklar ailelerine hâlâ bağlı... Bu da güzel bir şey. Yeter ki yasaklama getirilmesin, onlara güvenilsin.

Konuyu yazmaktan buralara getirmemin tek sebebi, kalemle yazdığımız, daktilo ile yazdığımız yazılar dikkatle okunur. Daktilolu yazılar okunurken, şimdi okuyup yazıya döktüğün yazılar, kimsenin umurunda değil. Bu da toplumun yozlaşmaya başladığının göstergesidir.

Hele hele bizim gibi okumaktan çok çok uzak toplumlarda şimdi sesli kitap diye bir yeni sistem deneniyor. Aslında bu dünyada yıllardır var, ama görme engeli olanlar için. Ama ülkemizde sesli kitap gözleri görmeyen insanlar için uygulanması gerekirken, okumayı sevmeyen, ilgilerine göre yazı bulamayan çocuklar, saten okumadıkları kitabı okumak yerine sesli kitabı açıp dinleme tembelliğine eriştiler. Bunun sonunda da çocukların sanatla, özellikle yazı sanatıyla pek alakası kalmadı. Dolayısıyla yazmak değil, okumak bile onlara zor geliyor. İşte teknolojinin dayattığı gençlik, sanattan uzak, toplumdan uzak, bambaşka bir kuşak. Allah'tan bu iki çocuğu tanıdığım için onların futbol oynamasına, futbolla yaşamasına şahidim ve umutlanıyorum.

Pekala, diğerleri ne olacak ?..

Çünkü arkadaşlarıyla futbol oynamak, en güzel vuruşu yapmak, en güzel pasları atmak, o an sevinç yaşamak, seni izleyenlerin seni beğenmesi, ne Facebook'taki beğenmeye benzer ne de Instagram'daki ilgiye. Organiktir, doğaldır ve bu çocuklar bu doğallığı yaşadığı için şanslılar. Bir de ekrana kapanıp saatlerce kilitli kalan çocuklar var. Onlar yaşayan ölü gibidirler. Zombidirler.

Bilgisayar başında 13-14 yaşında çocukların kalp krizinden ölmesi tesadüf değil. Hareketsiz şekilde saatlerce kalan, lavaboya gitmeyen, oyunu yarıda kalmasın diye ekmek-içi bir şeyler atıştıran, daha da kötüsü son derece kötü koşullarda üretilen cipsleri tüketen çocuklar, geleceğini de tehlikeye atıyor. Ama bu benim Park çocuklarımdan umudum var. Dediğim gibi, onlar, çamurda, karda, yağmurda futbol oynuyorlar. Onlara sağlıklı top oynama imkanını sunmayan büyüklere inat, betonun üstünde koşuyorlar. Çocukların her birinin her yerinde bir kırık veya çıkık veya ezik var.

Bir gün bakıyorum birinin sağ kolu sarılı, bir gün bakıyorum birinin sol ayağı sarılı, ama onlar büyük futbolcu gibi yetişiyorlar. Neden mi? İyi futbolcu zor şartlarda yetişir. Biz de sokak aralarında top oynayarak büyüdük. Onlar gibi düz giden topumuz yoktu. Naylon toplarımız vardı, yamuktu ve rüzgar da esince vurduğun zaman 12 metre sonra yamulurdu. Onun için biz o yamukluğu hesaplayıp, kaleye yaklaşan topun kaleye yönelmesi gibi akıl almaz bir tekniği yakalamak zorunda kalmıştık. Normal sahalara çıkınca da kornerden goller atmak, en azından benim için çok kolay oldu. Bu da mükemmel teknik oyuncu olarak gelişmemizi sağladı. Ama Allah korusun beton üzerinde oynayan çocuklara bir şey olmasın diye her gün dua ediyorum. Onlara söz veren büyükler, bakalım seçim sonrasında sözlerini tutacaklarımı. Bunu da umut ediyorum.

Tutmazlarsa külahları değişeceğiz. Çocuklar yazsın, top oynasın, denize girsin, sahillerde kızlara hava atsın ve organik olarak yaşasın, yaşasın, yaşasın. Doğadan uzaklaştırılan çocuklar tekrar doğaya dönsün.

Tek umudum ve temennim bu...

Hâlâ bu kentin merkezinde çocukların top oynayacakları bir saha yok, bunu iliyor musunuz?..