Sertif Gökçe’den teravih namazı sonrası özel çalışma

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı Av. Sertif Gökçe, teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Derince’de bulunan kıraathaneler için özel bir çalışma gerçekleştiren Başkan adayı Gökçe, hem soruları anlatıyor hem de vizyon projelerini tek tek açıklıyor.

SORULARI TEK TEK CEVAPLIYOR

Her gün ilçenin farklı bir mahallesinde teravih namazını kılan Gökçe, meclis üyeleri ile birlikte kıraathanedeki vatandaşları ile bir araya gelerek ilçenin sorunları ve yapacağı projeleri konuşuyor. Vatandaşlara sosyal belediyecilik örneklerinden bahseden Gökçe, Derince’nin cazibe merkezi olması konusunda yapacağı çalışmaları anlatıyor.

17 KIRAATHANE GEZDİ

Bugüne kadar teravih namazı sonrası 17 kıraathane ve kafe ziyareti gerçekleştiren başkan adayı Gökçe, 44 Evler’de bulunan Köşem Büfe & Cafe’de gençlerle bir araya geldi. Daha sonra Çenesuyu Mahallesi’ne bulunan Park Kıraathanesi’nde vatandaşlarla buluştu. Gökçe, Çenedağ Mahallesi sakinleriyle Deniz Kıraathanesi’nde bir araya gelerek tam destek aldı.

HER VATANDAŞI TEK TEK DİNLİYOR

Geçtiğimiz gün ise teravih namazından sonra Gökçe, Çınarlı Mahallesi’nde bulunan Ezel Kıraathanesi, Çınarlı Kıraathanesi, Çırnarlı Semt Kıraathanesi, Toroman Kıraathanesi, Sarmaşık Kıraathanesi ve Taşköprülüler Derneği’ni ziyaret ederek çalışmaları anlattı. Bir saat boyunca vatandaşların her soruna cevap veren Gökçe, Yavuz Sultan Mahallesi’nde bulunan Yetikler, Salon Engin, Salon Omurca, Palas Çayevi, Salon Zihni Kıraathanelerinde vizyon projelerini tek tek anlattı.