Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kocaeli'ye geleceği tarih belli oldu!

AKP Kocaeli’de yaklaşık iki aydır devam eden seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Beyanname toplantılarını tamamlayan, seçim ofisleri açılışlarını gerçekleştiren, mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam eden AKP, bir yandan da 28 Mart Perşembe günü Kocaeli Kongre Merkezi (Seka Park) Miting Alanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Büyük Kocaeli Mitingine hazırlanıyor. Çalışmalar hafta başında başladı. Miting saati henüz açıklanmadı. Ancak en son 15 Nisan’da Kocaeli’ne gelerek Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan’ın yaklaşık bir yıl sonra yine coşkuyla karşılanması bekleniyor.