AKP Kocaeli’de yaklaşık iki aydır devam eden seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Beyanname toplantılarını tamamlayan, seçim ofisleri açılışlarını gerçekleştiren, mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam eden AKP, bir yandan da 28 Mart Perşembe günü Kocaeli Kongre Merkezi (Seka Park) Miting Alanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Büyük Kocaeli Mitingine hazırlanıyor. Çalışmalar hafta başında başladı. Miting saati henüz açıklanmadı. Ancak en son 15 Nisan’da Kocaeli’ne gelerek Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan’ın yaklaşık bir yıl sonra yine coşkuyla karşılanması bekleniyor.
21 Mar 2024 - 12:46- Siyaset Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kocaeli'ye geleceği tarih belli oldu!
AKP'de seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da 28 Mart Perşembe günü saat 16.00 Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Büyük Kocaeli Mitingi’nin heyecanı yaşanıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - TRAFİK KİLİT OLUYOR O GÜN, İnsanlar daha çok tepki gösteriyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.