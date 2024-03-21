Yusuf Abdioğlu’na şok disiplin cezası

Kocaelispor’un deneyimli savunma oyuncusu 2.kaptan Yusuf Abdioğlu’na, basın mensuplarına verdiği röportajla ilgili disiplin cezası verilecekmiş. Abdioğlu, takımdan giden bazı futbolcuların gitmemesi gerektiğini söylemiş, “İyi durumdayken ve üzerine eklememiz gerekirken, elimizdeki oyunculardan vazgeçtik.” demiş. Abdioğlu’nun bu sözleri üzerine, kulüp tarafından disiplin cezası alacağı öğrenilirken, şaşırdık. Zira Yusuf, kaptan olarak, kaçak-göçek bir açıklama yapmadı. Hocanın izniyle, her futbolcu gibi kenarda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ancak konuşmalarından ötürü disiplin cezası aldı.

Garip bir durum elbette. Yönetimin şu geçiş süresinde, bunun üzerinde durmayalım diyoruz ama, taraftarlardan da gelen suçlamalar ve iddialar da, ortamın yeniden gerilmesine neden oluyor, huzuru bitiriyor, zaten diken üstündeki kentte takıma güveni sarsıyor.

Abdioğlu, verdiği demeçte, takımdan giden oyuncuların gitmemesi gerektiğini savunmuş ve “Bazen futbolcu bu tarafta olunca, her şeyi açık açık söyleyemiyor. Ancak ben dilimden geldiği kadar şunu izah etmek isterim. Bizler de bazı arkadaşlarımızın ayrılmaması gerektiğini söyledik. İlk devre ikinci sırada olan bir takım vardı. Bu takımdan bu kadar oyuncu gitmemesi gerekiyordu. Çünkü bir düzen vardı.” demişti.

Kocaelispor’da antrenman öncesinde futbolcularla yapılan röportajlar, futbolculara izin verilerek yapılıyorr. Futbolcular da antrenmandan 10-15 dakika öncesinde basın mensuplarıyla buluşuyor ve içlerinden geldiği gibi demeçler veriyor. Takım kaptanlarından Yusuf Abdioğlu da, kendi bildiği doğrular ile ilgili basın mensuplarına röportaj veriyor. Son derece sağlıklı bir durum. Yalan mı söyleseydi demek geliyor içimden.

Takımdan giden oyuncuların gitmemesi gerektiğini, gitmemelerinin, gitmelerinden daha faydalı olacağını savunan Yusuf, şimdi disiplin cezası alacak. Zaten zorlu bir dönemden geçen, mental olarak yük altında olan futbolcu için alınan bu karar, ne kadar doğrudur, tartışılır. Futbolcular istedikleri gibi konuşamayacak ve kendi doğru bildiklerini aktaramayacaksa, o zaman röportaj yapılmasına da yasak getirilsin.