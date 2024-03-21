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Orhan Tanış’dan AKP’li vekile: Siyaset değil komiklik yapıyor  

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Tanış İzmit sokaklarında çizme giyerek dolaşan AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’na yönelik yaptığı paylaşımda, “Herkes normal ayakkabı ile gezerken vekil çizme giymiş. Siyaset değil komiklik yapıyorsunuz” dedi

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Orhan Tanış’dan AKP’li vekile: Siyaset değil komiklik yapıyor   mask
Orhan Tanış’dan AKP’li vekile: Siyaset değil komiklik yapıyor  
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CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan Tanış sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmit Belediyesi için algı üretmeye çalışan AKP Kocaeli Milletvekilli Radiye Sezer Katırcıoğlu’nu eleştirdi. Orhan Tanış paylaşımında, “Herkes normal ayakkabı ile gezerken bu vekil çizme giymiş. Her yer çöp çamur çukur ise niye diğerlerin de çizme yok. Her yer çöp çamur değil ise sen o çizmeleri niye giyersin. Siyaset değil komiklik yapıyor da milletin gülmeye mecali yok” ifadelerini kullandı.
# Radiye Sezer Katırcıoğlu, orhan tanış, AKP, Meclis, chp, İzmit belediyesi, medya

21 Mar 2024 - 13:07 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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