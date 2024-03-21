CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan Tanış sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmit Belediyesi için algı üretmeye çalışan AKP Kocaeli Milletvekilli Radiye Sezer Katırcıoğlu’nu eleştirdi. Orhan Tanış paylaşımında, “Herkes normal ayakkabı ile gezerken bu vekil çizme giymiş. Her yer çöp çamur çukur ise niye diğerlerin de çizme yok. Her yer çöp çamur değil ise sen o çizmeleri niye giyersin. Siyaset değil komiklik yapıyor da milletin gülmeye mecali yok” ifadelerini kullandı.
- Siyaset
Orhan Tanış’dan AKP’li vekile: Siyaset değil komiklik yapıyor
CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Tanış İzmit sokaklarında çizme giyerek dolaşan AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’na yönelik yaptığı paylaşımda, “Herkes normal ayakkabı ile gezerken vekil çizme giymiş. Siyaset değil komiklik yapıyorsunuz” dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.