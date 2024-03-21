Orhan Tanış’dan AKP’li vekile: Siyaset değil komiklik yapıyor  

CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan Tanış sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmit Belediyesi için algı üretmeye çalışan AKP Kocaeli Milletvekilli Radiye Sezer Katırcıoğlu’nu eleştirdi. Orhan Tanış paylaşımında, “Herkes normal ayakkabı ile gezerken bu vekil çizme giymiş. Her yer çöp çamur çukur ise niye diğerlerin de çizme yok. Her yer çöp çamur değil ise sen o çizmeleri niye giyersin. Siyaset değil komiklik yapıyor da milletin gülmeye mecali yok” ifadelerini kullandı.