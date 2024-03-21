Sezer, “Gölcük’te rekor oyla seçimi kazanacağız”  

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı günler kala, Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ali Yıldırım Sezer seçim temposunu arttırdı. Gece gündüz, kapı kapı gezerek hemşehrilerinin gönüllerine dokunmaya devam eden Sezer, Gölcük’ten Cumhur İttifakı’na rekor oy çıkartmakla kararlı olduklarını söyledi.
HİZMETTE İÇİN YILMAK USANMAK YOK
Her gittiği yerde Gölcüklüler’in yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Sezer, “Yılmadan usanmadan Gölcük sevdası için 5 yıldan beri kapı kapı, köy köy gezerek Gölcük’ümüze nasıl faydalı olabilirim diyerek çalıştım. İnşallah 1 Nisan’dan itibaren yeniden Gölcük’ümüze; Cumhur İttifakı, AK Parti belediyecilik hizmetlerini getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.