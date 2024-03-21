21 Mar 2024 - 13:08- Siyaset G:

Sezer, “Gölcük’te rekor oyla seçimi kazanacağız”  

Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, kapı kapı gezerek 31 Mart yerel seçimleri için destek istemeye devam ediyor.  

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Sezer, “Gölcük’te rekor oyla seçimi kazanacağız”   mask
Sezer, “Gölcük’te rekor oyla seçimi kazanacağız”  
Sezer, “Gölcük’te rekor oyla seçimi kazanacağız”  
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31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı günler kala, Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ali Yıldırım Sezer seçim temposunu arttırdı. Gece gündüz, kapı kapı gezerek hemşehrilerinin gönüllerine dokunmaya devam eden Sezer, Gölcük’ten Cumhur İttifakı’na rekor oy çıkartmakla kararlı olduklarını söyledi.

HİZMETTE İÇİN YILMAK USANMAK YOK

Her gittiği yerde Gölcüklüler’in yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Sezer, “Yılmadan usanmadan Gölcük sevdası için 5 yıldan beri kapı kapı, köy köy gezerek Gölcük’ümüze nasıl faydalı olabilirim diyerek çalıştım. İnşallah 1 Nisan’dan itibaren yeniden Gölcük’ümüze; Cumhur İttifakı, AK Parti belediyecilik hizmetlerini getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
# seçim, var, cumhur ittifakı

21 Mar 2024 - 13:08 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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