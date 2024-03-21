Başkan Çiftçi, yeni projenin detaylarını açıkladı;“Teras Kafe Sosyal Tesis ve Kütüphane yapacağız”  

MİLLETVEKİLİ CEMİL YAMAN İLE ZİYARET ETTİ

31 Mart Yerel Seçimleri’ne 10 gün kala saha çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalıların hanelerine konuk olmaya devam ediyor. Başkan Çiftçi, son olarak Emek Mahallesi’ndeki Çayırovalı hemşehrileriyle bir araya geldi ve Emek Mahallesi’ne yapılması planlanan projelerinden söz etti. Başkan Çiftçi’ye ziyaretlerinde AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve Önceki Dönem AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan eşlik etti. Kendilerini misafir eden hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Çiftçi, Emek Mahallesi’ne yapılması planlanan Teras Kafe Sosyal Tesis ve Kütüphane projesini anlattı.

“İLÇEMİZE DEĞER KATACAK”

Başkan Çiftçi, proje hakkında şunları dile getirdi; “Hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlamak için yeni sosyal yaşam alanları kazandıracağız. Marmara Denizi ve Adalar manzaralı lokasyonda projemizi hayata geçireceğiz. Geçtiğimiz yıl çalışmalarımızı tamamladık. Tesisimiz açık ve kapalı yeme içme mekanları ve kütüphanesiyle ilçemize değer katacak.” Çiftçi’nin projesine kendisini dinlemeye gelen mahalle sakinlerinden tam not gelirken, Çiftçi’nin beyannamesi hakkında konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman, hükümet ve büyükşehir olarak Bünyamin Çiftçi’nin beyannamesinin arkasındayız” dedi.