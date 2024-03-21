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Şirinköy’den Cumhur İttifakı’na büyük destek  

Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, Şirinköy’de hemşehrileri ile bir araya gelerek yeni dönemde hayata geçirilecek projelerini anlattı.  

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Şirinköy’den Cumhur İttifakı’na büyük destek   mask
Şirinköy’den Cumhur İttifakı’na büyük destek  
Şirinköy’den Cumhur İttifakı’na büyük destek  
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Şirinköy, Cumhur İttifakı’na yoğun destek vereceğini bir kez daha gösterdi. Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ali Yıldırım Sezer, seçim çalışmaları kapsamında Şirinköy’de hemşehrileri ile buluştu. AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ile birlikte Şirinköy’e çıkarma yapan Sezer, hemşehrileri tarafından coşku ile karşılandı. Şirinköylüler’e yeni dönemde hayata geçirilecek projeleri anlatan Sezer, “Cumhur İttifakı belediyeciliği Gölcük’ü geliştirmeye devam edecek” dedi.

ESER VE HİZMETLERE DEVAM

Hemşehrilerinden destek isteyen Başkan Sezer, “İnsan ve çevre odaklı çalışmalarımızla, hemşehrilerimizin de destekleriyle güzel işler başardık. Yeni dönemdeki temennimiz de aynı şekilde; şehrimizin kimliğini ortaya çıkaracak, çekiciliğini artıracak hizmetlerde bulunmaktır. Ortak akıl ile yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehir inşa etmektir. Millete hizmet yolunda durmadan, yorulmadan, dinleyerek, anlayarak, çözümler üreterek, gönüller yaparak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 

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21 Mar 2024 - 13:13 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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