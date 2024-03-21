Sakata geldik. Revire döndük !

5 SAKAT FUTBOLCUMUZ VAR
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 3 Nisan’da Göztepe ile çok kritik bir maça çıkacak. Bu kritik maç öncesi hazırlıklarını sürdüren temsilcimizde, sakatlıklar can sıkıcı hale gelmeye başladı. Takımda şu an için 5 sakat futbolcu yer alıyor. Ayak tarak kemiği kırılıp sezonu kapatan Fofana, sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen ve en az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Giorgi Kharaishvili, adductor kasında zorlanma olan ve takımdan ayrı olarak çalışan Gökhan Değirmenci, osteitis pubis olan Giorgi Beridze ve son oynanan Gençlerbirliği maçında adalesi çeken Christian Kouakou sakat futbolcular arasında yer alıyor. Stoper oyuncumuz Burak Öksüz de soğuk algınlığı nedeniyle birkaç antrenmanı kaçıracak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.