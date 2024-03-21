27 Mart’ta Başakşehir’le özel maç var

BAŞAKŞEHİR TESİSLERİ’NDE OYNANACAK

Trendyol 1. Lig'de 45 puan ile 5. sırada yer alan Kocaelispor 3 Nisan'da Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Milli maçlar ve seçim arası sebebiyle kampa girip, hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde devam ettiren Kocaelispor, 27 Mart Salı günü Süper Lig ekibi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile hazırlık maçı yapacak. Kocaelispor-Başakşehir maçı salı günü saat 17.00'de başlayacak ve Başakşehir Tesisleri'de oynanacak.