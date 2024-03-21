27 Mart’ta Başakşehir’le özel maç var

BAŞAKŞEHİR TESİSLERİ’NDE OYNANACAK
Trendyol 1. Lig'de 45 puan ile 5. sırada yer alan Kocaelispor 3 Nisan'da Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Milli maçlar ve seçim arası sebebiyle kampa girip, hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde devam ettiren Kocaelispor, 27 Mart Salı günü Süper Lig ekibi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile hazırlık maçı yapacak. Kocaelispor-Başakşehir maçı salı günü saat 17.00'de başlayacak ve Başakşehir Tesisleri'de oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.