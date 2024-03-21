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27 Mart’ta Başakşehir’le özel maç var

Kocaelispor, Başakşehir ile antrenman maçı yapacak. Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, verilen milli arada İstanbul Başakşehir ile antrenman maçını 27 Mart’ta oynayacak

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27 Mart’ta Başakşehir’le özel maç var mask

BAŞAKŞEHİR TESİSLERİ’NDE OYNANACAK

Trendyol 1. Lig'de 45 puan ile 5. sırada yer alan Kocaelispor 3 Nisan'da Göztepe ile  oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Milli maçlar ve seçim arası sebebiyle kampa girip, hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde devam ettiren Kocaelispor, 27 Mart Salı günü Süper Lig ekibi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile hazırlık maçı yapacak. Kocaelispor-Başakşehir maçı salı günü saat 17.00'de başlayacak ve Başakşehir Tesisleri'de oynanacak.
# Kocaelispor, seçim

21 Mar 2024 - 13:15 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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