Baturman sahada halkla buluşuyor, projelerini anlatıyor  

Deva Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Ensar Baturman, seçim sürecinde hız kesmeden sahada çalışmalarını sürdürüyor. İlçe ilçe gezen Baturman, esnaf ve halkla birebir temas halinde, sokak sokak cadde cadde dolaşarak şehrin nabzını tutuyor.

Sahada gerçekleştirdiği ziyaretlerde, halkın içinde biri gibi davranan Baturman, vatandaşlarla doğrudan temas kuruyor ve onların sorunlarını dinliyor. Projelerini anlatırken, halkın görüşlerini ve beklentilerini dikkate alarak çözüm odaklı yaklaşımlar sunuyor.

Pazar yerlerinde esnafı ziyaret eden Baturman, ekonominin nabzını tutarak iş dünyasının ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyor. Esnafların ve halkın günlük yaşamında karşılaştığı sorunlara çözüm getirmek için çalışmalarını sürdüren Baturman, adeta halkın sesi olma misyonunu yerine getiriyor.

Deva Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Ensar Baturman'ın sahada gerçekleştirdiği bu aktif çalışmalar, şehrin her kesiminden gelen geri bildirimlerle projelerini şekillendirme ve şehrin geleceğine dair net adımlar atmaya olanak tanıyor.

Baturman, sahadaki bu yoğun tempo ve halkla iç içe geçen çalışmalarıyla, Kocaeli'nin hizmet ve yönetim anlayışında yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.