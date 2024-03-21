Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı

Türkiye’nin önde gelen mutfak ekipmanları üreticisi Öztiryakiler, hisselerinin çoğunluğunu Japon firması Hoshizaki’ye devretti. Bu satışla birlikte, Japonlar yüzde 51 oranında hisse ile Türk şirketinin yeni sahibi oldular.Endüstriyel mutfak ekipmanları alanında lider konumda bulunan Öztiryakiler, bu stratejik ortaklık sayesinde küresel pazarda daha fazla büyüme ve gelişme fırsatı yakalamayı hedefliyor.Hoshizaki’nin açıklamasına göre, Öztiryakiler’in grubun bünyesine katılmasıyla, şirketin küresel ürün tedarik stratejisinde kritik bir rol oynaması ve böylece grubun genel gücünün artırılması planlanıyor.Hoshizaki, Öztiryakiler’in geliştirme ve üretim sistemlerini güçlendirerek ve yönetimdeki varlığını artırarak, ürünlerinin Türkiye ve dünya genelindeki satışlarını artırmayı amaçlıyor.1958 yılında kurulan ve sadece Türkiye’de değil, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya’da da satış ağları bulunan Öztiryakiler, Hoshizaki ile sinerji yaratmayı ve dünya çapında müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamayı umuyor.1947 yılında kurulan Hoshizaki ise, buz makinesi ve soğutma ekipmanları üretiminde Japonya’nın öncü firmalarından biri olarak biliniyor ve dünya genelinde 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.Bu birleşmeyle, Öztiryakiler’in Hoshizaki’nin geniş pazarlama ve dağıtım ağından, Hoshizaki’nin de Öztiryakiler’in üretim ve Ar-Ge yeteneklerinden karşılıklı olarak faydalanması bekleniyor.