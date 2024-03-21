Türkiye’nin önde gelen mutfak ekipmanları üreticisi Öztiryakiler, hisselerinin çoğunluğunu Japon firması Hoshizaki’ye devretti. Bu satışla birlikte, Japonlar yüzde 51 oranında hisse ile Türk şirketinin yeni sahibi oldular.Endüstriyel mutfak ekipmanları alanında lider konumda bulunan Öztiryakiler, bu stratejik ortaklık sayesinde küresel pazarda daha fazla büyüme ve gelişme fırsatı yakalamayı hedefliyor.Hoshizaki’nin açıklamasına göre, Öztiryakiler’in grubun bünyesine katılmasıyla, şirketin küresel ürün tedarik stratejisinde kritik bir rol oynaması ve böylece grubun genel gücünün artırılması planlanıyor.Hoshizaki, Öztiryakiler’in geliştirme ve üretim sistemlerini güçlendirerek ve yönetimdeki varlığını artırarak, ürünlerinin Türkiye ve dünya genelindeki satışlarını artırmayı amaçlıyor.1958 yılında kurulan ve sadece Türkiye’de değil, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya’da da satış ağları bulunan Öztiryakiler, Hoshizaki ile sinerji yaratmayı ve dünya çapında müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamayı umuyor.1947 yılında kurulan Hoshizaki ise, buz makinesi ve soğutma ekipmanları üretiminde Japonya’nın öncü firmalarından biri olarak biliniyor ve dünya genelinde 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.Bu birleşmeyle, Öztiryakiler’in Hoshizaki’nin geniş pazarlama ve dağıtım ağından, Hoshizaki’nin de Öztiryakiler’in üretim ve Ar-Ge yeteneklerinden karşılıklı olarak faydalanması bekleniyor.
- Ekonomi
Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı
Türkiye'de mutfak ekipmanları satışı gerçekleştiren dev şirket hisselerini Japonlara sattı. Yüzde 51'lik hisse sahibi olan Japonlar Türk şirketin sahibi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - TÜRKLER satıyor dünya alıyor . iktidarda akp var . bu japonun ortağı kim acaba .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.