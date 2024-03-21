DİŞ ÇÜRÜKLERİ VE PLAKLARI ÖNLEYEBİLECEK DOĞAL BİR MOLEKÜL

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar



Diş çürükleriyle ilgili ne zaman bir yazı okusak aklımıza Ramiel Nagel’in “Cure Tooth Decay” kitabı geliyor. Bu kitap diş çürüklerinin beslenmeyle özellikle K2 vitaminiyle nasıl önlenebileceğini ve tedavi edilebileceğini anlatıyor. Maalesef bu kitabın henüz Türkçesi yok. Tüm diş hekimlerinin okuması gereken bir kitap.

Bugün okuyacağınız çalışmada da diş çürükleri dışında plakların önlenmesinden de söz edilmiş. Şayet bu bilgilere yıllar önce sahip olsaydım bugün ağzım implant dolu olmazdı. @nurcincaglar’ın 12 yıldır dişlerinde en ufak bir çürük bile olmadı. Bunu @a.okancaglar hesabında paylaştığımız beslenmemize borçluyuz. Bu yazıda da DIM molekülünün dişleri koruyucu etkisini gösteren bir çalışmadan bahsediliyor.

Biz düzenli K2 kullanmamıza, düzenli fırçalamamıza, ağız duşu kullanmamıza rağmen düzenli diş kontrollerimizi ihmal etmiyoruz.

“Dünya nüfusunun çoğunda diş çürüğü ve diş plakları görülmekte. Düzenli diş fırçalamak, düzenli diş hekimi kontrolleri önemli ancak yapılabilecek başka şeyler de var.

Ben-Gurion Üniversitesi araştırmacılarıyla Singapur Ulusal Üniversitesi ve Sichuan Üniversitesi araştırmacıları bisindol olarak da bilinen doğal molekül Diindolmetan’ın (DIM) dişlerde plak ve çürüklere neden olan biyofilmleri %90 azalttığını gösteriyor.

Ağzımızda pek çok bakteri bulunuyor. Bunlardan bir türü de S. mutans türü ve bu türün diş çürüklerinde temel sorumlu olduğu biliniyor. S. mutans ağzın nemli ortamında biyofilm içinde gelişiyor. Biyofilm plak üretiyor, diş minelerine saldırarak diş çürüklerine yol açıyor. Bu çalışmada DIM’in bu biyofilmi %90 oranında tahrip ettiği, dolayısıyla bakterinin gelişemediği gösterilmiş.

Araştırmacılar yan etkisi olmayan bu molekülün diş macunları ve ağız temizleme sularına eklenebileceğini belirtiyor. (1)”

DIM kükürtlü sebzelerde bulunan bir molekül. Ancak yeterli miktarda almak için örneğin 7 porsiyon brokoli yemek gerektiği belirtiliyor.

Özet çeviri: Nurçin

Kaynak: https://www.eurekalert.org/news-releases/994168

Makale: DOI 10.3390/antibiotics12061017