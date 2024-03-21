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Ölmez: Kandıra’da kentleşme bilinci oluşacak

Seçim çalışmaları kapsamında Pınarlı ve Bağırganlı’ya giden AKP ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, yeni dönemde yeni yatırımlarla birlikte Kandıra’da kentleşme bilincinin oluşacağını söyledi.  

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Ölmez: Kandıra’da kentleşme bilinci oluşacak mask
Ölmez: Kandıra’da kentleşme bilinci oluşacak
Ölmez: Kandıra’da kentleşme bilinci oluşacak
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MAHALLELERİ GEZİYOR

AKP ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her gün farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşan Ölmez, son olarak Pınarlı Mahallesi sakinleri ile birlikte iftar yaptı, sonrasında bölge sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti. Erol Ölmez ardından Bağırganlı Mahallesi’ne giderek burada da vatandaşlarla buluştu.

“GÜZEL ESERLERİMİZ OLACAK”

Yeni dönem projeler ve yatırımlar hakkında bilgiler veren Erol Ölmez, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde Kandıra’ya önemli hizmetler yapıldı, yeni dönemde de yeni hizmetleri ilçemize kazandıracağız. Önümüzdeki dönem çok daha güzel eser ve hizmetlerimiz olacak. Nüfusumuz artacak, kentleşme bilinci oluşacak. Asıl amacımız tarım ve kenti bütünleştirmek” dedi.
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21 Mar 2024 - 13:34 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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