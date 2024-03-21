Muharrem Can ve Cahit Barutçu Kuruçeşme'de esnafla bir araya geldi

Yerel seçimlere az bir zaman kala, seçim hareketliliği hızla devam ediyor. İlçe ve mahallelerde parti çalışmalarına devam eden Belediye Başkan Adayları Muharrem Can ve ekibi,Kuruçeşme'de esnaflarla görüşerek, projelerini anlattı.Projelerini dikkatle dinlen esnaflara Muharrem Can"Başkan olduğunda,her daim yanınızda olacağımın sözünü veriyorum, bunun karşılığında sizden tam destek bekliyorum dedi.