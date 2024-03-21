Yerel seçimlere az bir zaman kala, seçim hareketliliği hızla devam ediyor. İlçe ve mahallelerde parti çalışmalarına devam eden Belediye Başkan Adayları Muharrem Can ve ekibi,Kuruçeşme'de esnaflarla görüşerek, projelerini anlattı.Projelerini dikkatle dinlen esnaflara Muharrem Can"Başkan olduğunda,her daim yanınızda olacağımın sözünü veriyorum, bunun karşılığında sizden tam destek bekliyorum dedi.
- Siyaset
Muharrem Can ve Cahit Barutçu Kuruçeşme'de esnafla bir araya geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.