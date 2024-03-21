Yangından etkilendi: 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Köşklüçeşme Mahallesi 503. Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 6 yaşındaki Ahmed T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yandan yangın nedeniyle fenalık geçiren bina sahibi Selahattin A. da hastaneye götürüldü.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.