Köşklüçeşme Mahallesi 503. Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 6 yaşındaki Ahmed T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yandan yangın nedeniyle fenalık geçiren bina sahibi Selahattin A. da hastaneye götürüldü.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.
- Asayiş
Yangından etkilendi: 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Gebze ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.