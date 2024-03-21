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Kartepe’de Ramazan denetimleri devam ediyor  

Kartepe Belediyesi ilçe genelinde bulunan zincir marketlerde denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulaması yapılıyor.  

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Kartepe’de Ramazan denetimleri devam ediyor   mask
Kartepe’de Ramazan denetimleri devam ediyor  
Kartepe’de Ramazan denetimleri devam ediyor  
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Haksız rekabet ve fiyat artışına izin vermemek ve vatandaşların mağdur olmaması için Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor. 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif Ayı’nın gelmesiyle birlikte başlayan denetimler aralıksız devam ediyor.

GÜVENLİ ALIŞ-VERİŞ İÇİN

Ekipler tarafından market zincirleri, bakkal, şarküteri denetimlerinde ruhsat, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri, kasa ve raf fiyat karşılaştırması, haksız fiyat artışı, unlu mamuller denetimlerinde ruhsat, hijyen, gramaj denetimleri titizlikle yapılıyor. Denetimler de bu konulara çok dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. 

FAHİŞ FİYATA CEZA

Ekipler gerçekleştirdikleri denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit ettiklerinde, gereken işlemler yapılıyor. Hazırlanan tutanaklar, İl Ticaret Müdürlüğü’ne gönderiliyor. Haksız fiyat artışı yapan firma ve marketlere cezai işlem uygulanıyor.
# ilçe, tespit, Ramazan, Kartepe, dikkat

21 Mar 2024 - 14:12 - Asayiş

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