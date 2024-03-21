İzmit Belediyesi, Ramazan ayında her gün farklı mahallelerde halk sofraları kurmaya devam ediyor. Son olarak Kadıköy Mahallesi Gençer Sokak bölgesinde gerçekleşen halk iftarına olumsuz hava koşuluna rağmen bölge sakinleri ilgi gösterdi. İftar sofrasında bir araya gelen bölge sakinleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.
- Siyaset
İzmit Belediyesinin halk iftarı Kadıköy Mahallesinde devam etti
Ramazan ayının manevi atmosferini mahallelerde yaşatan İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi ailesini halk iftarında buluşturdu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.