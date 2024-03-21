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İzmit Belediyesinin halk iftarı  Kadıköy Mahallesinde devam etti

Ramazan ayının manevi atmosferini mahallelerde yaşatan İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi ailesini halk iftarında buluşturdu

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İzmit Belediyesinin halk iftarı  Kadıköy Mahallesinde devam etti mask
İzmit Belediyesinin halk iftarı  Kadıköy Mahallesinde devam etti
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İzmit Belediyesi, Ramazan ayında her gün farklı mahallelerde halk sofraları kurmaya devam ediyor. Son olarak Kadıköy Mahallesi Gençer Sokak bölgesinde gerçekleşen halk iftarına olumsuz hava koşuluna rağmen bölge sakinleri ilgi gösterdi. İftar sofrasında bir araya gelen bölge sakinleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.
# Ramazan, iftar, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

21 Mar 2024 - 14:13 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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