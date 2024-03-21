İyi Parti adayının seçim minibüsünün lastiklerini kesen 2 şüpheli yakalandı

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı Gencay Yıldıztekin'e ait fotoğraf, slogan ve parti logolarının bulunduğu seçim minibüsünün lastikleri, önceki gece Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’nde park halindeyken kesildi. Kendisine ait iş yeri önünde yaşanan olay sonrası Yıldıztekin, durumu polise bildirdi. Aracının lastiklerinin kesildiğini video paylaşarak duyuran Yıldıztekin, "Şehrin merkezinde, güvenlik kameralarının olduğu yerde, seçim aracımızın lastikleri düşmanca kesildi. Bu, bizim gözümüzde bir milli servettir. Nerede olursa olsun, kimin malı olursa olsun, yapılması hiç doğru değil. Kin ve nefret ile yapılan bu işlerin yarın başka sonuçlar doğurmamasını diliyorum" dedi.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Aracın lastiklerini kesen şüpheliler, Yıldıztekin'e ait iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saat 03.50 sıralarında minibüsün yanına gelen 2 kişinin bir süre araç çevresinde dolaştıktan sonra ayrıldığı görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin İ.E.Ç. (19) ve Ü.S.N. (20) olduğunu belirledi. Ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerden İ.E.Ç.'nin ‘kasten yaralama’ suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Mala zarar verme’ suçlaması ile adliyeye sevk edilecek.