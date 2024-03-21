Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesindeki bir evden 113 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarında olayın şüphelisinin S.U. isimli kadın olduğu tespit edildi. Adresi tespit edilen S.U., kucağındaki bebeğiyle birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
21 Mar 2024 - 14:19- Asayiş Güncelleme:
Hırsızlık şüphelisi, kucağındaki bebeğiyle gözaltına alındı
Gebze ilçesinde bir evden 113 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen S.U., kucağındaki bebeğiyle gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan S.U., şüpheli ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.