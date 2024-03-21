21 Mar 2024 - 14:19- Asayiş G:

Hırsızlık şüphelisi, kucağındaki bebeğiyle gözaltına alındı

Gebze ilçesinde bir evden 113 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen S.U., kucağındaki bebeğiyle gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan S.U., şüpheli ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Hırsızlık şüphelisi, kucağındaki bebeğiyle gözaltına alındı mask
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesindeki bir evden 113 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarında olayın şüphelisinin S.U. isimli kadın olduğu tespit edildi. Adresi tespit edilen S.U., kucağındaki bebeğiyle birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
# tespit

21 Mar 2024 - 14:19 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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