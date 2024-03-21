Olay Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Avrinç evde kimsenin olmadığı sırada kendini iple doğal gaz borusuna astı. Eve gelen yakınları Ramazan Avrinç’i ipten indirerek durumu 112 Acile bildirdi. Sağlık ekibi Ramazan Avrinç’in öldüğünü belirledi. Bölgede bulunan bir toplu konut projesinde işçi olarak çalışan Ramazan Avrinç’in genç yaşta yaşamına son vermesi üzüntü yarattı.Ramazan Avrinç’in cenazesi bugün Yavuz Sultan Selim Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İlimtepe Mezarlığında toprağa verilecek.
- Asayiş
24 yaşındaki genç canına kıydı
Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 24 yaşında bir genç kendisini asarak hayatına son verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.