24 yaşındaki genç canına kıydı

Olay Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Avrinç evde kimsenin olmadığı sırada kendini iple doğal gaz borusuna astı. Eve gelen yakınları Ramazan Avrinç’i ipten indirerek durumu 112 Acile bildirdi. Sağlık ekibi Ramazan Avrinç’in öldüğünü belirledi. Bölgede bulunan bir toplu konut projesinde işçi olarak çalışan Ramazan Avrinç’in genç yaşta yaşamına son vermesi üzüntü yarattı.Ramazan Avrinç’in cenazesi bugün Yavuz Sultan Selim Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İlimtepe Mezarlığında toprağa verilecek.