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Babasını bıçaklayarak öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan baba oğul kavgası cinayetle sonuçlandı. İbrahim Halil Öztunç, tartıştığı babası Hüseyin Öztunç'u bıçaklayarak öldürdü.

Demirören Haber Ajansı
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Babasını bıçaklayarak öldürdü mask

Olay, dün akşam saatlerinde Mızar Caddesi’nde meydana geldi. İbrahim Halil Öztunç ile babası Hüseyin Öztunç arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. 

Tartışma sırasında İbrahim Halil Öztunç, yanındaki bıçakla babasını bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Hüseyin Öztunç, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Hüseyin Öztunç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan İbrahim Halil Öztunç, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

21 Mar 2024 - 14:45 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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