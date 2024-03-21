Babasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Mızar Caddesi’nde meydana geldi. İbrahim Halil Öztunç ile babası Hüseyin Öztunç arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında İbrahim Halil Öztunç, yanındaki bıçakla babasını bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Hüseyin Öztunç, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Hüseyin Öztunç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçmaya çalışan İbrahim Halil Öztunç, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.