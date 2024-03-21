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TİP İzmit, ‘değişmek şart’ diyor

TİP İzmit Belediye Başkan adayı Çiğdem Kandemir ve 1.Sıra Belediye Meclis üyesi adayı İsmet Tunaboylu, gazetemizi ziyaret ederek seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi

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TİP İzmit, ‘değişmek şart’ diyor mask

Türkiye İşçi partisi (TİP), seçim çalışmalarına devam ediyor. “Değişmek şart, İzmit’te işçiler kazanacak” sloganıyla seçim çalışmasını sürdüren TİP İzmit Belediye Başkan adayı Çiğdem Kandemir ve İzmit Belediyesi 1.Sıra Belediye Meclis üyesi adayı İsmet Tunaboylu, gazetemiz sorumlu yazı işleri müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret etti. Seçim çalışmalarının başarılı bir şekilde devam ettiğini söyleyen İzmit adayı Çiğdem Kandemir, “Biz seçim çalışmalarını toplantı salonlarında değil, sokakta, halkla iç içe yapıyoruz. Bu düzenin değişmesi gerektiğini söylüyoruz, emeğin kutsallığına dikkat çekiyoruz. Biz her kesimden oy istiyoruz” dedi.
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21 Mar 2024 - 15:11 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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