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Başkan Söğüt, gençlerle sahur sofrasında buluştu

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, Körfez’de ikamet eden üniversite öğrencilerle sahur sofrasında bir araya geldi; “Enerjimi gençlerden alıyorum” dedi  

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Başkan Söğüt, gençlerle sahur sofrasında buluştu
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’de ikamet eden öğrencilerin sahur sofralarına konuk oldu. AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül’ün de katıldığı ziyarette gençlerle sohbet eden hatta konsol oyunu da oynayan Başkan Söğüt, onların talep ve önerilerini de dinledi.

KENDİNİZİ GELECEĞE HAZIRLAYIN

“Ben enerjimi gençlerden alıyorum” diyen Başkan Söğüt. “Sizler için en değerli yıllardasınız. Şuan sizin çalışmaktan başka bir işiniz olmamalı. Bizler de devlet olarak, belediye olarak sizlerin en iyi yerlere gelebilmeniz için zemin hazırlamalıyız. Yarın devleti büyütecek, güç katacak olan sizlersiniz. Kendinizi geleceğe hazırlayın ” dedi.
# ilçe, oldu, talep

21 Mar 2024 - 15:13 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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