Başkan Söğüt, gençlerle sahur sofrasında buluştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’de ikamet eden öğrencilerin sahur sofralarına konuk oldu. AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül’ün de katıldığı ziyarette gençlerle sohbet eden hatta konsol oyunu da oynayan Başkan Söğüt, onların talep ve önerilerini de dinledi.
KENDİNİZİ GELECEĞE HAZIRLAYIN
“Ben enerjimi gençlerden alıyorum” diyen Başkan Söğüt. “Sizler için en değerli yıllardasınız. Şuan sizin çalışmaktan başka bir işiniz olmamalı. Bizler de devlet olarak, belediye olarak sizlerin en iyi yerlere gelebilmeniz için zemin hazırlamalıyız. Yarın devleti büyütecek, güç katacak olan sizlersiniz. Kendinizi geleceğe hazırlayın ” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.