Kocaeli’de Nevruz Bayramı coşkusu

Baharın müjdecisi olan 21 Mart Nevruz Bayramı, bugün kent protokolünün de yoğun katılımıyla İzmit'te kutlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen program; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği ve Kocaeli Kırım Tatarları Derneği iş birliğinde gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Soydabaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve öğrenciler katıldı.

NEVRUZ ATEŞ YAKILDI

İzmit Merkez Bankası önünden kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalar, bando eşliğindeki şarkılar ve renkli görüntülerle Kent Meydanı’na taşındı. Kent Meydanı'ndaki kutlama programı, Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen halk oyunu gösterisi ile devam etti. Protokol konuşmalarının ardından program, geleneksel yumurta tokuşturma, demir dövme ve ateşten atlama gösterileriyle sona erdi.

MUTLU BİR NEVRUZ DİLİYORUM

Program’da ilk konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, “Nevruz doğanın uyanışını yeni bir başlangıcı temsil eder. Nevruz tarih boyunca çeşitli kültürlerde ve tarihlerde kutlandı. Kaynaşmayı, barışı simgeleyen bir gündür yeni umutlar yeşerir. Genç kardeşlerimizin gösterilerini sunumlarını izlerken bu etkileşimi gördük. Bu özel günü kutlamak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için bir fırsat bulmuş oluyoruz birlikte nice Nevruz’lara ulaşmak diğer hepinize mutlu bir nevruz bayramı diliyorum” ifadelerini kullandı

BU NEVRUZ MALUM COĞRAFYALARIN BAHARI OLSUN

KOÜ Rektörü Cantürk’ün ardından konuşan KBB Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, “Nevruz büyük bir kültür mirasıdır hepimizin ortak paydasıdır. Sadece baharın müjdecisi değil toprağı, güneşi, barışı, bereketi, kardeşliği müjdeler. İşte bugün hep birlikte baharı karşılıyoruz. Hamd olsun nevruzu ayrılmanın değil kucaklaşmanın bayramı olarak kutluyoruz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni kıyamete kadar beraberliğimizi devam ettireceğiz. Nevruz ateşi bizi pişirsin bizi oldursun. Başta Filistin için oralarda ağlayan her anne bizim annemizdir akan her damla kan bizim kanımızdır insanlık bu vahşete dur demeli. İnşallah bu nevruz mazlum coğrafyaların baharı olsun” şeklinde konuştu

HİÇ KİMSENİN İNANCINA BAKMAYACAĞIZ

Soydabaş’ın ardından konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise konuşmasında şunları söyledi, “Öncelikle nevruz bayramınızı kutluyorum. Öyle yandan 11 ayın sultanı Ramazan ayımızı tebrik ediyorum, Başta Türk milletine barış ve huzur getirmesini Allahtan niyaz ediyorum. Bu bayram bildiğimiz gibi Türk milletine mal olmuş hepimizi birliğe kardeşliğe davet eden bir bayramdır. Bu bayramın başka bir özelliği var Hz. Ali efendimizin doğum günüdür. O nedenle de nevruz Türk dünyasında da bu yönüyle de bir anlamı vardır. Türk dünyasının kucaklaşması, barış, kardeşlik ve huzur şarkılarının söylenmesini istiyoruz. Biz her daim adaletin yanında olmuş, sömürmemiş, katletmemiş bir medeniyetin evlatlarıyız. 4 yıldır bu kentin Valisi olarak her daim medeniyetten bahsediyorum. Medeniyeti bilmezseniz asimile olursunuz. Hatta yüz yıl önce bu toprakları işgal edenlere ilgi duymaya benzemeye başlarsınız. Biz Türk’üz, Türk milletiyiz. Dün büyüktük bugün büyüğüz ve yarın daha büyük olacağız. Büyüklüğümüzü her daim haktan hukuktan yana kullanacağız. Hiç kimsenin inancına bakmayacağız. Kim haklıysa onun yanında duracağız. Kim haksızsa güçlü olsa da zalime karşı dimdik duracağız. Türk milletinin 2200 yıllık geleneğinin şifresi budur Türk milleti her daim hakkın yanında olur”