Türkiye'nin iflas eden konserve devi kelepir fiyata satışta

Dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz Türkiye’deki büyük şirketleri derinden etkiledi. Ardı ardına şirketlerin iflas haberleri gelmeye başladı. Bursa’da üretim yapan köklü konserve şekerleme üretimi yapan Çınar Konserve ve Şekerleme Turistik Tesisleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflas eden şirketler kervanına katıldı. Şirketin marka hakları 4 gün sonra açık artırma yoluyla satışa çıkarılacak.Bursa İflas Dairesi, iflası onaylanan firmaya ait marka hakkının 300 bin TL’den satılacağını duyurdu. İflas Dairesi’nin ilanına göre, Çınar Konserve ve Şekerleme Turistik Tesisleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, isim hakkı 300 bin TL bedelle satışa sunulacak. İhaleye son teklif tarihi 25 Martta.50 bin metrekare arsa üzerine kurulan fabrika 3800 metrekare kapalı alana sahip. 2011 yılında 4 ton ile başladığı günlük ürün işleme tonajı 20220'de 55 tona çıkardı. Firma ISO 9001-2008 ve ISO 22000-2005 Kalite Yönetimi Sistemi ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi belgelerine sahip.

Kaynak: yeniçağ