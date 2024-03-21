Mutlu: ‘Aramızda ‘BİR’ fark var BU SADECE BİR SAYI’

‘DOWN SENDROMU BİR HASTALIK DEĞİL’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mutlu mesajında, ‘Down sendromunun bir hastalık olmadığını, farklılık olduğunu ve farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı arttırmak çok önemlidir. Bu anlamda herkesin üzerine düşeni yapmalıdır. Down Sendromlu çocuklarımızın toplumdan dışlanmadığı, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşadığı, eşit koşullarda eğitim almaları tek dileğimizdir.’ şeklinde konuştu.

‘ONLARLA HAYAT DAHA ANLAMLI’

Sözlerine devam eden Mutlu, ‘Onlarla hayat daha anlamlı, daha renkli ve daha eğlencelidir. Çünkü Down Sendromlu bireylerin sevgileri sonsuz ve gerçektir. Sizi karşılıksız severler ve size gerçekten sevmenin ne kadar anlamlı ve güzel bir şey olduğunu hatırlatırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, 21 Mart’ın eşit olduğumuzun ve aramızdaki bir sayı farkın “fark” olmadığının anlaşıldığı bir gün olması dileklerimle.’ ifadelerine yer verdi.

Mutlu: