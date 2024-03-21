Büyükşehir adayı Bilgin: “Kocaeli’nin ışığını söndürdüler”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Derince İlçe Başkanlığı görevini yürütürken istifa eden ve ardından parti genel merkezi tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, gazetemize yaptığı özel açıklamasında, şehrin vizyon sahibi idareciler tarafından yönetilmediğini dile getirdi. Kocaeli’yi İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından dördüncü büyük kent haline getireceklerini dile getiren başkan adayı Bilgin, önceliklerinin ulaşım sorunlarının çözümü ve depreme hazırlık olacağını dile getirdi.

“ONLARIN VİZYONU YETMEZ”

Mevcut belediye başkanı Tahir Büyükakın’ın da benzer vaatlerde bulunduğunu kaydeden CHP’li Bilgin, “Fakat onlar 20 yıldır her seçim döneminde metro yapacaklarını söylüyorlar. Deprem konusunda ise zaten hiç samimi değiller. Aradan geçen 25 yıl içinde henüz ağır hasarlı binaların yıkımını yapamayanlar kenti depreme hazırlayacaklarını söylüyor. Fuar Merkezini yıkıp çadırlarda kitap fuarı düzenleyenlerin vizyonu kenti depreme hazırlamaya yetmez” dedi.

31 Mart’ta çok önemli bir yerel seçim yapılacak. Bu süreçte çalışmalarınız nasıl ilerliyor?

Şu aşamada çok iyiyiz diyebilirim, Ekip olarak sahada çalışmalarımızı iye götürüyoruz. Özellikle son 1 buçuk aylık dönemde çok ciddi bir ivme yakaladık ve bunu sürdürüyoruz.

Adaylık sürecinde kendinize nasıl bir plan ve program belirlediniz?

Aslında biz bu yola çıkarken kentin esas sorunları nelerdir diye bir çalışma yaptık. Bunlarla ilgili bazı anket çalışmalarımız da oldu. Hangi kesimin ne beklentileri olduğu ile ilgili anket çalışmalarıydı bunlardı. Sonuçları elimizde, bu şehrin birçok sorunu var, bu sorunlara yönelik çözümlerimiz de mevcut. Ancak biz bu çözümleri önceliklendirdik. Nelerin öne çıkarılması lazım, bunları tartıştık ve projelerimizi hazırladık.

Başkanlık seçimini kazanmanız halinde öncelikleriniz neler olacak?

Kocaeli’nin sorunları malum. Ancak halkın belediyeden beklentileri var. Sayın Başkan Tahir Büyükakın’ın kendi lansmanında belirttiği projeler aslında daha önceki seçimlerde konuşulan sözlerin tekrarı gibiydi. Hep ulaşım sorunun çözüleceğini söylüyorlar, depreme karşı hazırlıktan söz ediyorlar ve bu kez de benzer sözleri tekrarladılar. Fakat bu işi çözmekle ilgili gayretleri yok. Bu vizyon da onlarda yok zaten. Biz ise cesaret, heyecan ve azim bizde var, hazırız.

Adaylığınızla ilgili Derince süreci de yaşandı diye biliyoruz. Büyükşehir’e adaylığınız nasıl gelişti?

Adaylığımla ilgili genel başkanımızın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir önerisi ve teklifi oldu. Biz de kabul ettik, ardından süreç başladı. Çalışmalarımızda iddialıyız.

“KOCAELİ’NİN IŞIĞINI SÖNDÜRDÜLER”

Kentin sorunlarına yönelik tespitlerinizi paylaşır mısınız?

Büyükşehir’in en temel sorunlarından biri ulaşım, diğeri deprem ve depreme hazırlık konusu. Gittiğimiz her yerde de aynı şeyi görüyoruz. Ulaşım başlı başına bir sıkıntı. Bu kenti depreme hazır bir kent haline getirmeliyiz. Bunlar yapısal sorunlar. Sonrasında ise kent insanı için sosyal donatıları ile güçlü, mutlu yaşayabilecekleri, yaşamayı sevebilecekleri kent haline ortaya çıkarma hayalimiz var.

Bunun içine birçok şey konulabilir. Kreşler de bunlardan birisi. Çalışan anne babalar için güvenlik kreşler basit gibi görünen ancak güçlü projelerdir. Öğrenciler için kütüphane ve etüt merkezleri açılabilir. Yine gençler için yurtlar kurabilirsiniz. Engelliler için farklı projeleri hayata geçirebilir, onlar için merkezler kurabilirsiniz.

Kocaeli, 20 yıl öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra dördüncü büyük kent olmak için yarışıyordu. O dönem böylesine güçlü bir kent iken şimdi çok gerilere düştü. Biz göreve geldiğimizde kenti bu yarışa yeniden sokacağız. Kocaeli’nin önünü kapattılar, ışığını söndürdüler. Biz sloganımızı bu yüzden böyle belirledik ve “Kocaeli’nin yıldızını yeniden parlatacağız” dedik.

“ÇADIRLARDA KİTAP FUARI KURDULAR”

Geçmişe bakalım, sosyal donatılar anlamında bir fuarımız vardı. İnsanlar aileleri ile burada eğleniyordu. Burası Türkiye’nin ikinci fuarıydı. Ancak bu bir vizyon işidir. Şimdi ise bu fuarı yok ettiler. Uluslararası Fuar Merkezi de açmıştık. Çatısından su aktı diye bütün fuarı yıktılar. Bugün çadırlarda kongre ve sergi yapan bir şehir haline geldik. Kızılay çadırı gibi alanlarda kitap fuarı açıyoruz, dernekler için çadırlar kuruyoruz, yöresel günler düzenliyoruz. Çadırlarda fuar yapan bir kent haline geldik. Vizyonları ancak buna ulaşabiliyor.

“HÜRRİYET EL ATINCA KOCAELİSPOR’U HATIRLADILAR”

Kocaelispor’un tesisleri vardı, o tesisleri hiçbir gerekçe göstermeden yıktılar, yerinde hayvanlar otluyor. Kupalar kazanmış bir Kocaelispor’u da alt liglere gerilettiler. Sanayi kenti olan Kocaeli’nin Süper Lig temsiliyeti bu vizyonsuzluk nedeniyle yok. Kocaelispor markasını yok etmek istediler. Bunu da siyaseti kullanarak yaptılar. 5 yıldır Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı olarak konuya el atınca birden Kocaelisporlu oldular.

“HİÇBİR GENÇ AÇIKTA KALMAYACAK”

Eğitime yönelik projeleriniz kentte çokça konuşuluyor. Bu konudaki hedeflerinizden söz eder misiniz?

Her yerde söylüyorum; bu kente öğrenci olarak gelen hiçbir genç yurt ve barınma sorunu yaşamayacak. Yüzde 100 çözüm vaat ediyorum. Belediyenin bir yurdu vardı, onu da TÜGVA’ya verdiler. İkincisi ise Kocaeli’de oturup eğitim için il dışına giden öğrencilerin de yurt sorununu, barınma ve burs sorunlarını çözeceğiz. Sık sık karşılaştığımız bir durum var; Farklı bir kente giden birçok öğrencinin barınma ve ekonomik gerekçelerle eğitimini yarıda bırakanlar vardı. Ben onlara söz veriyorum. Öğrencilerle ilgili kent lokantalarını 41 ayrı noktada açacağız. Fakat bu kent lokantaları esnafı da mağdur etmeyecek yerlerde açılacak. Bu kente gelen gençler Kocaeli’yi çok sevecek.

Kadınlar çalışma hayatına katılmalıdır. Birçok anne çalışmak isterken çocuğunu nereye bırakabilirim diye düşünüyor. Bu yüzden kadınların hayata girebilmeleri için kreş projesi çok önemli. İstanbul’da dünya kadar yere kreş açıldı. Kocaeli’de böyle bir hassasiyet hiç düşünülmemiş. AK Partili belediyelerde bu konuda bir değerlendirme olmamış, adımlar atılmamış. Bu yüzden kreş konusunu hayati görüyorum. Gelişen bir ülkede kadınlar mutlaka çalışma hayatın içinde olmalı.

“EVLENENLERE DESTEK OLACAĞIZ”

Evlenen çiftlere gereken yardımı sağlayacağız. Çocukları olan çiftlere gerekli imkanlar sağlanacak. Çocuğu olan anneler 4 yaşa kadar ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Bir de emeklilerle ilgili şöyle bir sıkıntı var; biz onları ev ve kahve arasına hapsediyoruz. Artık ekonomik gerekçelerle kahveye de gidemiyorlar. Birbirlerine çay söyleyemiyorlar ve içlerinde sıkıntı yaşıyorlar. Sosyal tesislerle bu sorunu çözeceğiz. Kandıra tarafında kuracağımız tesisle emeklilerimize ücretsiz tatil imkanı da sunacağız.

Üzerinde durduğunuz konulardan biri ve belki de en önemlisi deprem konusu. Bu konuda nasıl bir fikirsel altyapınız var?

Deprem konusunda biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. Depremle ilgili neler yapıldığını öğrendik. Gidip bütün binaları test ederek durumlarını görüyorlar. Burada da bir denetim yapıldı. Binaların kaç katlı olduğuna, sıvasının dökülüp dökülmediğine, ne zaman yapıldığına baktılar ve bitti. Binanın içine girip kontrol yapmadılar bile. Eğer bir dükkan varsa kolonun kesilip kesilmediğine bakılıyor. İstanbul’da ise bu işlemlerin yanı sıra kolon ve kirişlerden numuneler alarak çalışma yapıyorlar. Şüphe varsa başka örneklere de bakarak kararları alıyorlar. Burada sadece görseline bakıp konuyu geçiştiriyorlar.

Gölcük depreminin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen yıkılması gereken binaları yıkmayan zihniyet şimdi “Kenti depreme hazırlayacağız” diyorlar. 25 yıldır adım atmayanların bu söylemi çok komik. İnandırıcı değiller. Özellikle bu bina kontrolleri ile ilgili TMMOB ile görüşüp bilgi vereceğim.

Üniversite Hastanesi ile ilgili hazırlanan bir raporda ‘Bina için deprem izolatörü kullanılması uygundur’ diye ibare kullanılmış. Fakat bahsedilen hastane binasında zaten izolatör kullanılmış. Bakmamışlar bile. Ezberci bir zihniyetin kenti depreme hazırlayabilmesi kolay değil.

Siz adaylığınız döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yakın diyaloglar kurdunuz. Deprem ve konut yapımı konusunda nasıl bir iş birliği içinde olacaksınız?

Yakın ilişkilerimiz var fakat biz sadece oradaki çalışmaları görüyoruz. Onun dışında tamamen kendi proje ve ekiplerimizle birlikte hazırlıklarımızı yapıyoruz. Deprem konusunda dönüşüm konusu ciddiye bindiğinde ister istemez konut ihtiyacı ortaya çıkacak. İBB iştiraklerinden KİPTAŞ, İstanbul’da sosyal konutlar üretiyor. İnsanlar rahat bir şekilde bu evleri satın alabiliyorlardı. Kocaeli’de ise böyle bir durum yok. Bir işçi ya da memur Kent Konut’un projelerinden konut alamaz. Çünkü onlar sadece müteahhitleri zengin etme gayreti içindeler. Kent Konut, arazileri müteahhitlere devretmekle görevli bir kurum gibi. Fakat geçmişte Sefa Bey, Yuvam Akarca’yı yaptı, insanlar rahat bir ortamda evlerini alabildiler.

Kentsel dönüşümdeki eleştirileriniz daha çok ne üzerine?

Biz bu konuda kentsel dönüşüm değil, kentsel yenileme diyoruz. Biz bu sözü kullanmaya başladıktan sonra iktidar da aynı ifadelerle sürece dahil oldu. Yani ağız değiştirdiler. Bir kere kentsel yenileme için insanlara güven vermelisiniz. Bu hükümet Türkiye’nin birçok yerinde denemeler yaptı, insanları evlerinden etti, dağın başında başka evler gösterdi ya da hiç göstermedi, sonuçta evleri teslim etmedi. Arazi olarak daha değerli olan yerleri ise tamamen rantsal değerlendirdiler. Yeni çıkan yasa ile de şimdi istedikleri yeri rezerv alan ilan edebiliyorlar. Dolayısıyla yaptıkları kentsel dönüşüm ya da yenileme işlemi aslında rant elde etmek ve birilerine rant sağlamak için kullanılan bir araca dönüştü.

Kentsel dönüşümle ilgili süreç başta imar ve kat sayısı konuları olmak üzere Türkiye ve deprem yaşamış Kocaeli’de farklı işliyor. Bu konuda ne tür bir düzenleme içinde olacaksınız?

Bu konu önemli. Kentsel yenileme ile ilgili imar düzenlemesi şart. 2-3 katlı evleri yeniliyorsan orada daha yüksek katlı mimariye izin veriyor olman lazım. İçindeki insanları çıkarıp kira yardımı yapacaksın, bu Kent Konut garantörlüğünde olacak ve yapılacak konutları sigortalayacaksın, Çünkü işe başladığında o proje bitmeyebiliyor. Haliyle müteahhit de gidiyor. Böyle olsa bile sigorta ile binanın bitimini sağlayabilirsin. İşte bu güveni verirsen vatandaş da sorumluluk üstlenir. Bazı durumlara rıza gösterir. Bu iş barış içinde ancak böyle çözülür.

“BELEDİYEYİ BİZE VERİN BARAJIN BORCUNU BİTİRİRİZ”

Kocaeli’de Büyükşehir ile yarışında en çok gündeme gelen başlıklardan biri borç meselesi. Bu konuda iktidar tarafının borçların kaynağını gösterdikleri CHP dönemine yönelik eleştirileri var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Bu konuyu belli ki daha çok tartışacağız… Evet, biz bir baraj yapmışız. Sefa Sirmen Bulvarı’nı yapmışız. İzmit’te bir sanayi sitesi kazandırmışız. İZAYDAŞ ile tarihi bir çevre adımı atmışız. İZGAZ’ı kurarak çok güçlü bir vizyon ortaya koymuşuz. Böylesine vizyon projeleri kentimizde hayat bulmuş. Fakat mevcut belediye yönetimi geçen 20 yılda ulaşım sorunu giderek büyümesine rağmen doğru bir adım atılmadı.

Bizim dönemimizde üstelik merkezi hükümet bizimle aynı olmamasına rağmen düşük bütçelerle kar eden projeler üretmişiz. Bu yönetim ise İZGAZ’ı kar ederken sattı. İZAYDAŞ’ın yenisi lazım ama kuramıyorlar. Depolama alanı doldu. Yeni bir depo alanı bile yaratamamışsın. Yuvacık Barajını yapmışız. 20 yılda buna denk düşen bir tane bile projen yok. Borcu var diyorsun, ama ödemiyorsun. Kocaeli hazineden kişi başına düşen gelir anlamında en yüksek gelire sahip kent. İstanbul’dan bile yüksek. Ama bu kentin insanı bir Eskişehir’deki kadar mutlu değil. 20 yılda İSU gelirleri ile bile Yuvacık’ın borcunu bitirebilirlerdi. Bu gelirlerle biz borcu kısa zamanda öderiz.

Seçimleri kazanmanız durumunda projelere nereden başlayacaksınız?

Göreve geldiğimizde kısa, orta ve uzun vadede işlerimiz olarak. Kısa vadede öncelikle halk ve belediye arasındaki güveni sağlamalıyız. Sosyal demokrat bir belediyeciliğe geçişin olduğunu hissettirmeliyiz. Bu yüzden sosyal projeler ağırlıklı olacak. Bizim belediyelerimizde sosyal demokrat yapıyı görüyorsunuz. Bugün belediyelerde ve bağlı kurumlarda kadın ve genç çalışan sayısının az olduğunu görüyorsunuz. İşe alınan insanlar liyakate göre değil, siyaseten buralara alınıyorlar. Bir kere bunu kaldıracağız. Bunu yaparsanız güven ilişkisini kurarsınız.

Sonrasında temel sorunlar altyapı, ulaşım ve deprem gibi konular hakkında projeleri üretip, gerekli yüksek bütçelerini ayırıp sırasıyla çözeceğiz. Bu şehir merkezinde bir metre bile metro yapılamadı. AK Parti’nin bütün seçim beyannamelerini inceledim, 20 yıldır hepsinde metro yazıyor. Bir tane makine getir de üniversiteye doğru yol aç! Gebze’den Kartepe’ye kadar otoban var, bunun üniversiteyle bağlantısını yap.

İstanbul’da, Ankara’da, Bursa’da, İzmir’de otoban çevre yolu olarak kullanılıyor. Bizde ise böyle değil. Bütün D-100 üzerinde. Otobanın kente bir katkısı yok. Bu çevre yolunu bile düzenleyememişiz. Bu bir sorun ve mutlaka çözülmeli. Bu yolla biz üniversiteye de ulaşabilelim dememişsiniz. Bir kere bu yapılması lazım. Gölcük-Karamürsel tarafına da alternatif bir yol projesi ile ulaşım sorununun çözülmesi gerekiyor. İzmit’ten Gölcük’e doğru 1 metre bile olsa bir metroyu çalıştırsalardı da görseydik. Monoray gibi projelerle, hayallerle Kocaeli’ye yıllar kaybettirdiler. Güven sorununu giderdikten sonra her ilçeye has sorunların çözümüne başlayacağız.

“İZMİT BELEDİYESİNİ HEP ENGELLEDİLER”

Başta söylediğimiz güven ilişkisinin kurulması sonrasında hizmeti herkese eşit ve ayrım yapmadan ulaştırmak durumundasınız. Belediyecilik ancak bu şekilde yapmış olursunuz. Sayın Cumhurbaşkanının ‘Ben yoksam gazınızı keserim’ diyerek tehdit ederseniz bu olmaz. İzmit Belediyesi geçen 5 yıl içinde hem Kocaeli Büyükşehir ve hem de merkezi hükümet tarafından çok engellendi. Depremde insanların yaşamını yitirdiği Hatay’da siz bu cümleyi kurarsanız, İzmit’i siz düşünün artık.

Burada araç alımı, borçlanma gibi gerekçelerle çok sorun çıkardılar. Arsa satışları ile ilgili sorunlar çıktı. İzmit dışındaki ilçe belediyelerini düşünün. Onların yaptıkları irili ufaklı projesinin en az yüzde 80’ini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstlendi ya da yarın kaldığından üstlenmek zorunda kaldı. İzmit’te ise böyle bir durum yok. Zaten Büyükşehir proje, çalışma ve desteklerini çıktığınızda İzmit dışındaki ilçe belediyelerinde hiçbir iş görmüyorsunuz. Tablo da ortada zaten, İzmit Belediyesindeki değişim ve dönüşüm diğer AK Partili 11 belediyenin hiçbirinde yok.

Hani genel ve yerel yönetimler aynı partiden olmazsa hizmet alamazsınız diyorlar ya, İzmit Belediyesinin geldiği noktaya iyi baksınlar. Buradaki gelişim, Kandıra’da, Gölcük’te, Derince’de, Karamürsel’de var mı? İzmit’te hayatın her alanında insanlara dokunmak gibi bir durum var. Kütüphaneler açıldı, bir sürü kreş açıldı, Alzhimer Bakım Evi hizmete alındı, ilçede öğrencilere günde 1 öğün ücretsiz yemek veriliyor. Gülümse Kafeler açıldı, 3 liraya çay içiliyor.

İzmit Belediyesi bu kadar engellemelere rağmen böylesine büyük bir iş başarmış. Diğerlerinde ise hiçbir gelişme yok. Diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız misafirlerini ağırlamak için İzmit’e getiriyorlar. Şehir merkezindeki üç sokakta düzenleme yapılmış. Bu basit çalışma bile İzmit’in canlanmasını sağladı. Bunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ya da diğer ilçe belediyeleri yapamaz mı? Tabi bu vizyon meselesi. Bakış açısı ile ilgili.

Yine sıklıkla dile getirdiğiniz öğrencilere yemek konusunu biraz açar mısınız?

Bu konu çok basit aslında. Her okulda ilköğretimden başlayarak bir öğün ücretsiz yemek sunulacak. Bu konuda bir maliyet çalışması yapıyoruz. Ancak ne kadar olursa olsun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu maliyeti tek başına üstlenebilir. Zaten Büyükşehir bu yemekleri dağıtıyor, ama öğrencilere vermiyor. Onlar başka yerlere gidiyor.

Son olarak vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Bizim bir sloganımız var; “Kocaeli’nin yıldızı yeniden parlayacak” dedik. Dahası “Kocaeli dördüncü büyük kent olacak” dedik. Sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapacağımızı söyledik. Kocaeli’nin kent vizyonu ya da kimliği kalmadı. Yeni yapılan binalara bakıyorsunuz onlar da sorunlu. Yapılan hep tekdüze ve estetikten uzak. Diğer kentlerle yarışır pozisyondan vazgeçtik. Yeniden zirveye ortak olmak, büyük kentlerle yarışır hale getirmemiz lazım. Bunun için de vizyon lazım. Biz bu vizyonu kente kazandıracağız. Milletimiz bize inansın, güvensin…