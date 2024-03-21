- Asayiş

SUV tarzı araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde SUV tarzı araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
SUV tarzı araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı mask
SUV tarzı araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın

Rüstempaşa Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Kocaeli istikametinde seyir halinde olan A.Ö.(22) idaresindeki 54 SC 343 plakalı Suzuki marka SUV tarzı araç ile karşı yönden gelen ve benzin istasyonuna dönmek için manevra yapan A.I. (25) idaresindeki Ford marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada SUV tarzı araç sürücüsü A.Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Özbekistan uyruklu Y.K. (31) isimli kadın yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
# sağlık

21 Mar 2024 - 16:19 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.546.402 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL